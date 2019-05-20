CHP'den 'AKP'liye benzeyene oy pusulası verilmedi' diyen Yıldırım'a: Çalınan minare o kadar büyük ki kılıf uydurmak zor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 31 Mart'ta AKP'liye benzeyen seçmenlere İBB adayı için oy kullanmamaları için pusula verilmediğini iddia eden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a tepki gösterdi. "Çalınan minare o kadar büyük ki kılıf uydurmak zor oluyor" diyen Öztrak, YSK'nın gerekçeli kararı için de, "200 sayfalık gerekçeli karar bu minareye kılıf olmaya yetecek mi" ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı açıklaması beklenirken bir basın toplantısı düzenledi.

© AA / Metin Aktas YSK, İstanbul için gerekçeli kararını açıklayacak

200 sayfa olduğunu söylenen raporun Saray tarafından yazıldığını öne süren Öztrak, "Sandık milletin oyunu çalamayanlar seçimi çalmış milletin iradesine açıkça ihanet etmiştir. YSK’nın gerekçeli kararı daha açıklanmadı. AKP Genel Başkanı bugün açıklanacağını söylemişti. Bu 200 küsür sayfalık gerekçeli kararı yazan kim? Saray. Aslında YSK’nın bir tane asıl üyesi var. Sarayın kibirli kişisi. Diğer üyelerin hepsi yedek. Yazılan gerekçe, kuzuyu kapan kurdun kuzuyu suçlamasından başka bir şey olmayacaktır" diye konuştu.

Öztrak, 31 Mart yerel seçimlerinde 'AKP’liye benzeyen seçmenlere İBB adayı için oy kullanmamaları üzere pusula verilmediğini' iddia eden AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’a tepki gösterdi.

'200 SAFYALIK KARAR MİNAREYE KILIF OLMAYA YETECEK Mİ?'

"Çalınan minare o kadar büyük ki kılıf uydurmak zor oluyor” diyen Öztrak, beklenen YSK’nın gerekçeli kararı için, "Bakalım 200 sayfalık gerekçeli karar bu minareye kılıf olmaya yetecek mi?" ifadelerini kullandı.

Öztrak şöyle devam etti:

"Bunlara, AK Partiye oy verecek olanlara büyükşehir belediye pusulasının verilmediğini söylüyor. Bu iddia başta AK Partili kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbulluların aklıyla alay etmektedir. Baktığınızda en fazla oyun büyükşehir için kullanıldığını görüyorsunuz. Çalınan minare o kadar büyük ki, kılıf uydurmak zor oluyor. Bakalım 200 sayfalık gerekçeli karar bu minareye kılıf olmaya yetecek mi."