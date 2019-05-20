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17:13 20 Mayıs 2019
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    Milas - Maden sahasında heyelan

    Milas'ta 3 işçinin öldüğü heyelanla ilgili tutuklanan şirket yetkilileri hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemi

    © AA / Ali Ballı
    Türkiye
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    Muğla'nın Milas ilçesindeki maden sahasında 3 işçinin öldüğü, bir işçinin yaralandığı heyelanla ilgili tutuklanan 3 şirket yetkilisi hakkında 22.5'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrilmesi sonucu 3 hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

    Milas, heyelan
    © AA / Durmuş Genç
    Milas’ta üç işçinin öldüğü heyelanla ilgili 3 kişi tutuklandı
    Faciayla ilgili şirket sahibi Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile şirket yetkilileri Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu tutuklandı.

    Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3 şirket yetkilisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla 22.5'ar yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

    Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkisindeki maden sahasında taşeron firmanın yürüttüğü çalışmada, kaya blokları sahadan kaldırılırken 3 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

    'BİLİNÇLİ TAKSİRLE BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMA'

    Milas heyelan
    © AA / Ali Ballı
    Milas'taki heyelanda 1 cenazeye daha ulaşıldı
    Açıklamada, Başsavcılıkça hazırlanan dosyanın Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği belirtilerek, sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçu nedeniyle sorumlu oldukları öne sürüldü.

    Milas'taki maden sahasında 18 Şubat'ta iki iş makinesi ve iki kamyonla yürütülen çalışmalar sırasında Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk isimli işçiler, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitirmiş, yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

    Etiketler:
    işçi, Maden, Hapis istemi, iddianame, Heyelan, Milas, Muğla
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