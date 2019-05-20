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17:12 20 Mayıs 2019
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    Kaman Belediye Başkanı Çolak'tan Atatürk Bilgi Evi açıklaması: Usulsüz dershanecilik faaliyetine son verdik

    © İHA /
    Türkiye
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    Kırşehir'in Kaman ilçe Belediye Başkanı Necati Çolak, belediye bünyesindeki Atatürk Bilgi Evi'nin kapatıldığı iddialarına ilişkin, "Oradaki usulsüz dershanecilik faaliyetine son verdik. Orası çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için değişik kültürel faaliyetler yapmaya devam edecektir" dedi.

    Türk bayrağı
    © AFP 2019 / Ozan Köse
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    Çolak, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, 'Atatürk Bilgi Evi, açıklama yapılmadan kapatıldı' şeklinde eksik bilgiye dayanan yanlış haberler çıktığını söyledi.

    Belediyenin ilgili biriminden aldığı rapor doğrultusunda, Atatürk Bilgi Evi'nin öğrencilere sadece ek ders vermek amacıyla kurulduğunu, başka hiçbir faaliyetinin olmadığını dile getiren Çolak, sonra burada kuruluş amacının dışına çıkıldığını, çalışan personelin çoğunluğunun seçim sürecinde işe alındığını tespit ettiklerini anlattı.

    Burada çalışan öğretmenlerin hiçbirinin pedagojik formasyonu olmadığını ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

    ‘ÇOCUKLARIMIZA BOŞA VAKİT KAYBETTİRİLMEKTE’

    © Fotoğraf : Twitter
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    "Pedagojik formasyonu olmayan bir kişinin çocuklara ne kadar faydalı olabileceğini halkımızın takdirine bırakıyorum. Yine raporların incelenmesinde, çocuklarımızın aslında ek ders görmek için gittiği fakat çizgi film, oyun gibi etkinliklerle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza boşa vakit kaybettirilmekte olduğunu gördük. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bu eksikliği tamamlamak için hafta içi ve hafta sonu destekleme ve yetiştirme kursları verilmektedir. İsteyen her öğrenci ücretsiz bu kurslardan faydalanabilmektedir."

    Atatürk Bilgi Evi'nin toplam personel gideri ve sigorta bedelinin aylık 40 bin lira olduğunu belirten Çolak, burada çalışan 8 kişinin maaşlarını belediyeden aldığını söyledi. 

    ‘GEREKSİZ BİR MALİYET YÜKLENMEKTEDİR’

    Doğu Perinçek
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Çolak, şu ifadeleri kullandı:

    "Burada ayrıca öğrencilerden 'aidat' adı altında ücret alındığı ve bunun hiçbir resmi kaydının olmadığı görülmüştür. Bunun kimin tarafından ne şekilde toplandığı ve ne şekilde harcandığı bilinmemektedir. Burası çocuklarımızın eğitim görmeleri için kurulmuş etüt merkezi gibi bir yer olmasına rağmen bu amaçla kullanılmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Yıllık 480 bin lira gibi gereksiz bir maliyet yüklenmektedir. Ayrıca resmi kayıtların incelenmesinde, bu yerin çocuklara eğitim vermek üzere açıldığına dair valilik ve kaymakamlık gibi resmi kurumlardan hiçbir olur alınmadığı görülmektedir. Şu bilinmelidir ki biz oradaki usulsüz dershanecilik faaliyetine son verdik. Orası çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için değişik kültürel faaliyetler yapmaya devam edecektir. "

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    Etiketler:
    Milli Eğitim Bakanlığı, Necati Çolak, Kaman, Kırşehir
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