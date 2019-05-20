Uçuruma düşen AA muhabiri Nişancıyla ilgili paylaşım yapan 19 kişi hakkında soruşturma

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Nişancı'nın 10 Mayıs'ta Trabzon'un Of ilçesi ile Bayburt'u birbirine bağlayan D-915 kara yolu üzerindeki yol temizleme çalışmaları kapsamında haber takibi yaptığı sırada uçuruma düşerek kaybolduğu anımsatıldı.
"Bu kapsamda, 12 farklı ilde ikamet eden 18 şüphelinin gözaltına alınıp beyanlarına başvurulması yönünde ilgili başsavcılıklara talimat gönderilmiştir. Bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan diğer şüphelilerin tespitine yönelik devam etmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."
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