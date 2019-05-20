Eski Yargıtay üyesi Tepedelen'e FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

FETÖ'nün 'Yargıtay yapılanması'nda grup sorumlusu olduğu ileri sürülen eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası verildi.

AA'nın haberine göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Yargıtay yapılanması'nda grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tepedelen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmasına devam edildi. Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Tepedelen ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Tepedelen, örgüt üyesi olmadığını söyledi.

FETÖ'ye ait okullarda okumadığını iddia eden Tepedelen, örgütsel stratejilerin belirlendiği toplantılara da katılmadığını savundu. Tepedelen, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullandığına ilişkin tespitleri de reddetti.

Tepedelen'e 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesinde indirim uygulanarak ceza 10 yıla indirildi.

Mahkeme heyeti, sanık Tepedelen'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.