Yıldırım'dan Twitter'dan iftar daveti

AK Partili Yıldırım, Twitter hesabı üzerinden 14 Mayıs'ta "Başkanım annem sizi iftarda misafir etmeyi çok istiyor. Annem için gelirseniz çok mutlu oluruz. Kağıthane'de oturuyoruz" yazan gence cevap verdi.
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Böyle bir davet kaçırılır mı? Ailece gidiyoruz. Annem, ben ve iki kız kardeşimle gideceğiz" dedi.
Yıldırım'ın cevap yazacağını tahmin etmediğini söyleyen Yılmaz, "Bugün dönüş olunca şaşırdım. Anneme yeni haber verdim, heyecandan ne yapacağını şaşırdı" diye konuştu.
Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım. ❤ https://t.co/pnMkE2EOkq— Binali Yıldırım (@BY) 20 мая 2019 г.
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