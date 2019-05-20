Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Doğru olmayan içerikler dolaşıyor

Twitter'dan açıklama yapan Selçuk, ortaöğretimde hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçemeyeceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok."

Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içerikler dolaşıyor. Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa, nedenlerini konuşmaya gerek yok. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 20, 2019

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