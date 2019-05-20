Manisa'da su ücretlerine zam

CHP VE İYİ PARTİ'DEN KARŞI OY
CHP ve İYİ Parti’nin red oyları ile açıklamalarına karşılık Başkan Ergün birleşimi “Almadan vermek Allah’a mahsustur” diyerek noktaladı.
Meskenlerdeki birinci kademe yeni su tarifeleri şöyle oldu:
-Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 3,91 TL
-Ahmetli, Gördes, Sarıgöl, Saruhanlı, Soma ve Selendi 3,53 TL
-Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli ve Turgutlu 3,82 TL
-Kırkağaç, Köprübaşı ve Demirci 3,03 TL
-Gölmarmara 3,15 TL
Ticarethanelerdeki birinci kademe yeni su tarifeleri:
-Şehzadeler, Yunusemre, Demirci, Kula, Salihli ve Turgutlu 8,08 TL
-Ahmetli ve Alaşehir 4,90 TL
-Akhisar 6,95 TL
-Gölmarmara, Sarıgöl ve Selendi 5,60 TL
-Gördes ve Saruhanlı 6,30 TL
-Kırkağaç ve Köprübaşı 4,49 TL
-Soma 7,05 TL
İnşaat abonelerindeki su ücret tarifeleri:
-Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli, Soma ve Turgutlu 10,10 TL
-Ahmetli, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi 5,50 TL
-Demirci ve Gördes 7,40 TL
-Gölmarmara 6,05 TL
-Kırkağaç 6,73 TL
-Saruhanlı 6,70 TL
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