İmamoğlu: YSK'nın kararı Türkiye tarihinde en kritik olaylardan birisi

Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında soruları yanıtlıyor.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Bizim evine iftar için gidip fotoğraf çektirmediğimiz insanlar da oluyor. O benim yeni geleneğim değil. 10 yıl önce partide ilçe başkanı olduğumda vardı. Sokak iftarı bir noktada siyasileşebiliyor. Ben 10 yıl önce evlerde iftar yapmaya başladım. En çok rahatsız olan annem babam kardeşlerim çocuklarım. Herkesle sofrasını paylaşıyorsunuz. Türkiye'nin her yerinden insanların sofrası. 10 yıldır samimi bir şekilde yapıyoruz.

-Fotoğraf çekilmek onu insanlara anlatmak, ramazan ayının bütün masumiyetini göstermek açısından çok güzel. O sofra üzerinden çok çirkin şeyler oldu. Yanlış yanlıştır. İster Binali Beye ister başkasına. Olayın güzelliğini keşfetmek çok değerli.

-YSK'nın kararı şaşırtmadı. YSK'nın seçimi iptal edeceğini düşünmemi istedi birçok kesim. Rakibimiz, karşıt görüş. Ben İstanbul'a hizmet etmek istedim. 24 saatin hiçbir evresinde seçeneği gündemime almadım. İşime baktım. Türkiye'nin demokrasi süreci adına bir temenni. Bunu yapamazlar zihnimin bir köşesinde var. Beni bu alana çekmek isteyeceklerini düşündüm. İşime baktım. Şaşırmadım. Benim bir analizim var elbette sürece dair. Demokrasi adına öfke duydum. Öfkem dışa dönük değildir. Umutsuz olmadım hayatımda. Açtığı sayfanın farkındaydım.





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