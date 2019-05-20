Haluk Savaş: Kanser tedavisi için pasaportuma kavuştum

Kanser tedavisi için yurt dışına gitmek isteyen fakat KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle pasaport verilmeyen Prof. Dr. Haluk Savaş, daha sonra yaptıkları başvurunun sonuçlandığı ve pasaportunun verildiğini açıkladı.
KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Savaş, kanser tedavisi için yurt dışına gitmek istemişti. Yargılandığı davadan beraat eden ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Savaş’a, başvuru için gittiği Adana Valiliği’nde ihraç edildiği için pasaport alamayacağı söylenmişti.
Bugün Twitter hesabından bir video paylaşan Haluk Savaş, kendisine ve eşine pasaportlarının verildiğini açıkladı. Yaşanan süreci hatırlatan Savaş, "KHK’lı olduğumuz için pasaport alamayacağımız yani yurt dışına çıkamayacağımız gerçeğiyle karşılaştık. Çok üzüldüm. Tabiri uygunsa boynumu büküp muayenehaneme geri döndüm" dedi.
'TÜM BU GELİŞMELERE KARŞI İDARECİLER DE DUYARSIZ KALMADI'
"Üzüntüyle bir tweetle durumumdan dert yandım" diyen Savaş, şöyle devam etti:
'TOPLUMUN ÇÖKMEDİĞİ, GELİŞTİĞİ İSPATLANDI'
Kendisine farklı kesimlerden destek geldiğini anlatan Savaş, “Bu tabi toplumun, sosyal medyanın, vicdanın ve insanlığın başarısıydı. Türkiye’de devlet kurumlarına karşı endişelerim vardı ama toplumun çökmediğini, geliştiğini her siyasal görüşten siyasetçi, bilim adamı, sanatçı ve halk ispatladı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Pasaportlarımız bugün itibariyle geldi ve yurt dışına çıkabileceğiz” diye konuştu.
🔴Son dakika:— Prof.Dr. Haluk Savaş (@drhaluksavas) May 20, 2019
Herkese çok teşekkürler; tüm toplumsal kesimlerden siyasetçi, bilim insanı, sanatçı, halkın temsilcileri, yurttaşların insanî, vicdani duyarlılıkları, yerli ve yabancı yazılı, görsel, veya internet medyasının desteğiyle kanser tedavisi için pasaportuma kavuştum.🙏❤️ pic.twitter.com/jznVCRxohb
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