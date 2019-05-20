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    Haluk Savaş: Kanser tedavisi için pasaportuma kavuştum

    Twitter
    Türkiye
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    Yurt dışında kanser tedavisi görmek isteyen ve KHK'li olduğu için pasaport verilmeyen Prof. Dr. Haluk Savaş, pasaportunun verildiğini duyurdu. Savaş, "Herkese çok teşekkürler; tüm toplumsal kesimlerden yurttaşların insani, vicdani duyarlılıkları, yazılı, görsel, veya internet medyasının desteğiyle kanser tedavisi için pasaportuma kavuştum" dedi.

    Kanser tedavisi için yurt dışına gitmek isteyen fakat KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle pasaport verilmeyen Prof. Dr. Haluk Savaş, daha sonra yaptıkları başvurunun sonuçlandığı ve pasaportunun verildiğini açıkladı.

    KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Savaş, kanser tedavisi için yurt dışına gitmek istemişti. Yargılandığı davadan beraat eden ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Savaş’a, başvuru için gittiği Adana Valiliği’nde ihraç edildiği için pasaport alamayacağı söylenmişti.

    Twitter
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    Twitter hesabından yaşananları duyuran Savaş’a pasaport verilmesi için, binlerce paylaşım yapılmıştı. Tepkilerin ardından yeniden nüfus müdürlüğüne çağrılan Savaş’a, Pasaport Kanunu’nun 22’nci maddesi göre istisnai haller kapsamında pasaport düzenlenebileceği belirtilmiş ve başvuru yapılmıştı.

    Bugün Twitter hesabından bir video paylaşan Haluk Savaş, kendisine ve eşine pasaportlarının verildiğini açıkladı. Yaşanan süreci hatırlatan Savaş, "KHK’lı olduğumuz için pasaport alamayacağımız yani yurt dışına çıkamayacağımız gerçeğiyle karşılaştık. Çok üzüldüm. Tabiri uygunsa boynumu büküp muayenehaneme geri döndüm" dedi.

    'TÜM BU GELİŞMELERE KARŞI İDARECİLER DE DUYARSIZ KALMADI'

    "Üzüntüyle bir tweetle durumumdan dert yandım" diyen Savaş, şöyle devam etti:

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    "Fakat mucizevi bir şey gerçekleşti. Öğleden sonra 04.00’ten gece saat 11.00’e kadar binlerce tweet atılmış ve bunların başında Nasrullah Ayan’ın ‘Haluk Savaş’a pasaport’ şeklindeki başlık bir anda Twitter’da çok popüler olmuş, 5-10 bin arasında tweet atılmış. Gece saat 11.00’de nüfus müdürü bizzat arayarak bize ulaştı ve valiliğe davet etti. Eşimle gittik. Müracaat yapabileceğimiz söylendi. Tabi bu çok ilginç bir durum sabaha kadar bu tweetler sürdü ve 50 bin civarında tweet atıldı. Gece, ‘Haluk Savaş’a pasaport’ Türkiye’de ikinci başlık haline geldi. Tüm bu gelişmelere karşı idarecilerin de duyarsız kalmadı ve sonuç olarak hastalık hali nedeniyle bana Cumhurbaşkanının onayıyla pasaport sağlayabileceklerini ortaya koydular."

    'TOPLUMUN ÇÖKMEDİĞİ, GELİŞTİĞİ İSPATLANDI'

    Kendisine farklı kesimlerden destek geldiğini anlatan Savaş, “Bu tabi toplumun, sosyal medyanın, vicdanın ve insanlığın başarısıydı. Türkiye’de devlet kurumlarına karşı endişelerim vardı ama toplumun çökmediğini, geliştiğini her siyasal görüşten siyasetçi, bilim adamı, sanatçı ve halk ispatladı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Pasaportlarımız bugün itibariyle geldi ve yurt dışına çıkabileceğiz” diye konuştu.

    Etiketler:
    pasaport, KHK, Haluk Savaş
    Topluluk kurallarıTartışma
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