İYİ Partili Aslan: Kanaldan bir yetkili ile görüştüm, İmamoğlu'nun katıldığı program talimatla erken bitirildi

İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programıyla ilgili "Yetkiliyle görüştüm iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar" dedi.