İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve 31 Mart seçimlerinde Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu, CNN Türk'te yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programıyla ilgili açıklamada bulundu.
İYİ Partili Aslan: Kanaldan bir yetkili ile görüştüm, İmamoğlu'nun katıldığı program talimatla erken bitirildi https://t.co/Xl7xJaoTB8 pic.twitter.com/GLxIR9PQko— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 20 Mayıs 2019
Kanaldan bir yetkiliyle görüştüğünü söyleyen Aslan, İmamoğlu'nun katıldığı programın talimatla vaktinden erken bitirildiğini öne sürdü.
Kanaldan bir yetkiliyle görüştüm; @ekrem_imamoglu ile iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar!— Mehmet Aslan (@Aslnmhmt) 20 Mayıs 2019
Yazıklar olsun!
Utanılacak haldesiniz... @ahmethc @cnnturk
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