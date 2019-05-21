THY Genel Müdürü Ekşi'den 'yönlendirilen uçaklar' açıklaması

Ekşi, benzer durumların daha önce Atatürk Havalimanı’nda da yaşandığını belirterek şu açıklamayı yaptı; “İyi niyetli merak edenlere daha detay verelim istedik. 2017 ve 2018 yılında kar yağışı dışında rüzgar, sis vb sebebi ile Atatürk Havalimanından başka meydanlara yönlendirilen uçaklarımızın listesi ve sebepleri.. Anormal bir durum yok.. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok”.
İyi niyetli merak edenlere daha detay verelim istedik.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 20 Mayıs 2019
2017 ve 2018 yılında kar yağışı dışında rüzgar, sis vb sebebi ile Atatürk Havalimanından başka meydanlara yönlendirilen uçaklarımızın listesi ve sebepleri..
Anormal bir durum yok..
Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok 😀 pic.twitter.com/Z762X4bSS0
Ekşi’nin paylaşımında gösterilen 2017-2018 yıllarına ait listeye göre 81 uçak hava şartları nedeniyle başka havalimanlarına yönlendirildi.
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