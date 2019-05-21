Kayıt
05:30 21 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İBB'den 'makam araçları' açıklaması

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 51

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu, yurt içinden ve dışından gelen misafirlerin kullanımına tahsis edilenler dahil makam aracı olarak hizmet veren araç sayısının 120 olduğunu bildirdi.

    İBB'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı, 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 kiralık makam aracı bulunduğu, İBB'ye bağlı İSKİ'nin yönetici kadrosunda 124 kişi bulunmasına rağmen 874 adet kişiye tahsisli araç bulunduğu" gibi iddialar yer aldığı hatırlatıldı. 

    Bu iddiaların tamamının bilinçli bir çarpıtma ile kamuoyunda algı oluşturmak için ortaya atılan iftiralar bütünü olduğu savunulan açıklamada, "(İBB’nin bin 717 tane araba kiraladığı) ve bu sayılara bakarak da 'Büyükşehir’de her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor' yorumlarına yer verildiği, daha da ileri gidilerek bu araçların bir kısmının sivil toplum kuruluşlarında olduğu iftirası haberleştirilerek 'İBB’de bin 717 araçlık saltanat' başlıkları atılıyor. İBB, 5 bin 461 kilometre yüz ölçümü ve 16 milyona yakın nüfusu ile 7/24 yaşayan ve dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da yılın 365 günü 24 saat kesintisiz hizmet için çalışan ve İstanbul’un her noktasına altyapıdan üst yapıya, hayatın her alanında sadece bu ilde yaşayanlara değil yurt içi ve yurt dışından her gün bu şehre gelen yüz binlerce ziyaretçiye de hizmet götüren ve herkesin bildiği gibi yerel yönetim alanında örnek çalışmalara imza atan kurumdur" denildi.  

    İSKİ
    © Fotoğraf : DHA
    İYİ Partili Sarı: İSKİ’de 124 yönetici, 874 makam aracı var, bunları kim, nerede kullanıyor?
    İBB'nin ambulans hizmetlerinden itfaiye çalışmalarına, Beyaz Masa yerinde çözüm çalışmalarından cenaze hizmetlerine, şantiye kontrol çalışmalarından zabıta kontrol ve denetimlerine, böcek ilaçlama çalışmalarından mobil iletişim noktalarına ve yurt içinden ve dışından gelen misafirlerin ulaşımına kadar birçok farklı alandaki bu hizmetleri en iyi şekilde ve hızlıca gerçekleştirebilmek için gerekli olan tüm imkan ve araçları kullandığı aktarılan açıklamada, "Bu bağlamda, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yapılan iftiraların aksine kiralık araçlar İstanbullulara hizmet etmek için kullanılmaktadır. Bu kapsamda haberde yer alan İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı ifadesi gerçek dışı olup, İBB’de makam aracı olarak hizmet veren toplam araç sayısı 120’dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir" ifadeleri yer aldı. 

    Açıklamada, İBB'nin söz konusu haber ve paylaşımlar için tüm hukuki haklarını kullanacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

    "(İSKİ’de 124 yönetici olmasına rağmen 874 adet araç tahsisi yapılmış. Araç başına 60 bin TL kira ödeniyor) iddiası; Haberde yer alan iddiaların tamamı asılsızdır, iftiradır. İstanbul’un tüm içme suyu ve atık su hizmetlerini kesintisiz olarak 7/24 sunan, Melen’den Istrancalar'a değin geniş bir coğrafyadan su temin ederek içilebilir kaliteye getiren İBB'ye bağlı İSKİ, ülkemizin en güzide kurumlarından biridir. İSKİ, hali hazırda 30 farklı şube müdürlüğü, inşası devam eden şube müdürlüğü binaları, yeni içme suyu arıtma ve atık su arıtma tesisi inşaatları, farklı alt branşlardaki saha denetimleri, havza koruma çalışmaları gibi çok sayıdaki konu bazlı çalışmalarında mühendisleri, işçileri, memurları ve yöneticileriyle 7/24 şehrin her noktasında görev yapmaktadır. İSKİ’de işçi ve memur ve yönetici olmak üzere toplam 6 bin 53 kişi görev yapmaktadır. Kesintisiz bir hizmet olması gereken ve yokluğuna tahammül edilemeyen su ve atık su hizmetlerinde ilgili personellere ve yöneticilere araç temin edilmektedir. İSKİ’nin kiraladığı toplam araç sayısı 997 adettir. Bu araçları yöneticiler değil, İstanbul’a içilebilir su verebilmek için 365 gün 24 saat görev yapan çalışanlar işlerinin gereğini aksatmadan yerine getirmek için kullanmaktadır. 

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    Soyer, makam aracı olarak kullandığı bisikletiyle işe giderken görüntülendi
    'Binek statüsündeki araçlarla birlikte yıllık 52 milyon TL kira ödeniyor' iddiası tamamen asılsızdır. İSKİ’deki tüm kiralık araçların ihalesi 2017-2019 yılları için gerçekleştirilmiştir. Haberde yer alan 'İSKİ’de 124 yönetici olmasına rağmen 874 adet araç tahsisi yapılmış. Araç başına 60 bin TL kira ödeniyor' ifadeleri tamamıyla iftira olup, toplam 733 gün süreli, yani 2 yılı aşkın zamanı kapsayan ihalenin toplam tutarı 52 milyon değil, 31 milyon 9 bin 565 TL’dir. Dolayısıyla haberde iddia edilen rakamların tamamı asılsızdır, iftiradır. İSKİ, bu iftiraya dayalı haber ve paylaşımlar için tüm hukuki haklarını kullanacaktır."

    'HİZMET ARAÇLARI MAKAM ARACIYMIŞ GİBİ GÖSTERİLMİŞ'

    "48 yöneticinin bulunduğu İETT’de 150 kiralık makam aracı olduğu" iddiasının da gerçek dışı olduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi: 

    "İddia kesinlikle doğru değildir. Bir kişiye birden fazla araç tahsisi yapılmış gibi gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışılmış iftiradır. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul’un bütün mahallelerine 6 bin 249 otobüsü, 782 hattı, 15 garajı, 85 peronuyla 7 gün 24 saat hizmet veren güzide bir kurumdur. İstanbul geneline yayılmış toplu taşıma hizmetinin yürütüm, yönetim ve denetiminin sağlanması amacıyla hizmet aracı kullanılmakta olup bu araçların makam aracıymış gibi gösterilmesi belirli bir amaca hizmet eden açık ve net bir iftiradır. Söz konusu araçların bir kısmı toplu taşıma hizmetinin denetiminde, bir kısmı trafik kazası, arıza ve hasar gibi nedenlerle acil müdahale hizmetinde, bir kısmı ise garaj, peron ve durak gibi hizmet alanlarının bakım onarım ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılmaktadır. Haberde iddia edilen '48 yöneticinin bulunduğu İETT’de 150 kiralık makam aracı olduğu' ifadesi bir iftiradır. İETT’nin İstanbul genelinde, toplu taşıma hizmetinin denetimi, trafik kazası, arıza ve hasar gibi nedenlerle acil müdahale, garaj, peron ve durakların bakım onarım ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için kullandığı kiralık araçlar makam aracı olarak nitelendirilmiştir. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü iftiralara dayalı haber ve paylaşımlar için tüm hukuki haklarını kullanacaktır."

    Etiketler:
    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Makam aracı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yarışmayı kazanan Anastasiya Popova (ortada), ikinci seçilen Yelizaveta Suturina (sağda), üçüncülük kazanan Tatyana Derbina (solda).
    Sibirya’da güzellerin yarıştığı Miss Çita 2019’dan kareler
    Karikatür
    Venezeülla'ya müdahale iddiası hatırlatılan Trump, 'ekonomik işgalden' yana olduğunu söyledi
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet