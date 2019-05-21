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07:02 21 Mayıs 2019
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    Mersin'de belediye meclisi, MHP'li Kocamaz'a tanıdığı 350 milyon liralık borçlanma yetkisini CHP'li Seçer'e vermedi

    İHA
    Türkiye
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    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde borçlanma krizi yaşanıyor. Meclis, MHP’li başkan Burhanettin Kocamaz’a verilmiş 350 milyon liralık borçlanma yetkisini, halefi CHP’li Vahap Seçer’e vermedi.

    Sözcü'de Deniz Zeyrek'in imzasıyla yayımlanan haberde "Bu yıl bazı büyükşehir belediyelerinde başkanlıkları Millet İttifakı, belediye meclislerindeki çoğunluğu Cumhur İttifakı kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşla sohbeti sırasında bu durumu Millet İttifakı'ndan seçilen başkanlar açısından 'topal ördek' olarak niteledi" hatırlatması yapıldı.

    İHA
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yan gelip yatanlara yedirmem
    Haberde şu detaylara yer verildi:

    "Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ankara ve İstanbul gibi meclisinde Cumhur İttifakı hakimiyeti olan bir belediye. O nedenle Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Belediye Meclisi'nde sıkıntı yaşıyor. Son örneği, bir önceki dönemde MHP'li Başkan Burhanettin Kocamaz'a verilmiş 350 milyon liralık borçlanma yetkisinin kullanılmasıyla ilgili görüşme oldu. Cumhur İttifakı temsilcileri bu yetkiyi başkana vermeyeceklerini ortaya koyunca, Seçer, konuyu gündemden geri çekti.

    500 MİLYON TL AÇIK VAR

    Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerine borçlanmanın şart olup olmadığını sorunca, belediyenin gelir gider tablosunu öğrendik. Gelir-giden tablosu aynen şöyle:

    • 2019 yılı bütçesi 2 milyar 255 milyon TL 
    • Gelir Bütçesi 1 milyar 910 milyon 500 TL
    • Büyükşehir'in piyasaya borcu 450 milyon TL
    • Bankalara borcu faiziyle birlikte 1 milyar 533 milyon TL (Yapılandırılmış)
    • 2019 Haziran ayı içerisinde toplam banka borcu içerisinden ödenmesi gereken toplam borç miktarı 50 milyon 277 bin TL
    • 2019 yılı içinde ödenmesi gereken toplam borç (Bankalara ve piyasaya) 750 milyon TL
    • Belediyenin aylık geliri 80 Milyon TL
    • Aylık zorunlu harcamalar 108 milyon TL

    Biraz daha araştırınca ortaya çıktı ki belediyenin borcu 1 milyar 983 milyon lira ile de sınırlı değil. Belediye işletmesi Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri'nin de 700 milyon lira borcu var.

    Yani bütçesi 2.25 milyar lira olan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2 Milyar 683 milyon lira borçlu. Üstelik aylık zorunlu harcamaları 108 milyon lira iken geliri 80 milyon lira. Yani her ay da 28 milyon lira açık var.

    SEÇER: KENTİN YARARI

    Bu sorunu dün Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüştük. Ekonomik kriz nedeniyle belediyelerin vergi gelirlerinde de ciddi düşüş yaşandığına dikkat çeken Seçer, borçlanamazlarsa, geçmişten gelen borçları yapılandıramazlarsa, hizmet araçları için akaryakıt dahi alamayacaklarını, günlük cari işlemleri yerine getirmekte zorlanacaklarını anlattı. Meselenin Mersin'e hizmet etmek olduğunu kaydeden Seçer, “Ülkenin faydasına olan konularda Cumhur İttifakı üyeleri de adım atmak istiyor. Ancak 23 Haziran'a dek Ankara'dan baskı görüyorlar. Biz işi siyasi düşüncelerle değil, Mersin'in yararına bakarak çözmek istiyoruz. Geçmişin faturasını halka kesmek doğru değil” dedi."

    Etiketler:
    Burhanettin Kocamaz, Vahap Seçer, Borçlanma, CHP, MHP, AK Parti, Mersin
    Topluluk kurallarıTartışma
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