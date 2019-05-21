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10:02 21 Mayıs 2019
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin

    AK Partili Şahin, 94'te mazbatasının nasıl geri alındığını anlattı

    © AA / Ahmet Özler
    Türkiye
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    Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mehmet Ali Şahin, 1994'te kazandığı seçimin ardından mazbatasının geri alınmasını anlattı

    Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftara katıldı ve yenilenecek olan İstanbul seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

    "Mazbatasını almış olan belediye başkanı ilk defa mazbatası elinden alınarak seçimin yenilenmesi kararı verilmiyor" diyen Şahin, "Bunu yaşayanlardan biri de benim. 27 Mart 1994’te Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde bu kardeşinizde Fatih Belediye Başkanı seçilmişti" ifadesini kullanarak şöyle devam etti: 

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Raşit Aydoğan
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    "Mazbatamızı aldık, besmeleyi çektik, göreve başladık. 38. gün YSK, İstanbul’un Fatih, Beykoz ve o zaman İstanbul’a bağlı bir ilçe olan Yalova’da seçimleri iptal etti. Mazbatamızı ve mührümüzü geri aldılar. Biz YSK’ya böyle oldu diye bu kararı veren YSK’nın üyelerini çeteci diye itham etmedik. Asla aklımızdan böyle bir şey geçmedi, geçmez... 

    Peki ne olmuştu sizin seçiminiz iptal edilirken, oyları mı çalmıştınız da seçimleri kazanmıştınız da o yüzden mi iptal oldu? Hayır. Müşterek oy pusulasında İşçi Partisi unutulmuş diye seçimler iptal edildi.

    Peki nasıl unutulabilir bir siyasi parti? O seçimler dolayısıyla YSK müşterek oy pusulalarını basma görevini ilçe seçim kurullarına vermişti. Dolayısıyla her ilçe seçim kurulu o ilçedeki müşterek oy pusulalarını bastı. Fatih, Beykoz ve Yalova’da ilçe seçim kurulu başkanları siyasi parti masasından o ilçede teşkilatı olan siyasi partilerin listesini istemiş. İşçi Partisi’nin de bu 3 ilçede teşkilatı yokmuş. Onlarda burada teşkilatı yoksa seçime giremez diye hükmetmişler. Halbuki bir siyasi parti Türkiye genelinde seçimlere girme hakkı elde ederse her yerde girer, teşkilatı olsun olmasın. Bir parti her ilçede teşkilatlanmak zorunda değildir.

    YSK itiraz üzerine madem ki bu 3 ilçede seçime girmemiştir İşçi Partisi haklıdır deyip seçimleri iptal etti. Bir hukukçu gözüyle bu doğru bir karardır. Çünkü seçimlere girme hakkı elde etmiş olan bir partiyi bir ilçede seçime sokmamazlık yapamazsınız.

    Ne oldu peki yenilendi de? 13 bin 500 oy farkıyla seçimi kazanmıştım. İşçi Partisi sadece 213 oy aldı. Neticeyi değiştirmez ama bir kural hatası yapılmıştır. Kural hatası sebebiyle YSK’da bu ilçelerde seçimi iptal etmişti."

    'ŞİMDİ DE KURAL HATASI VAR'

    © AA / Metin Aktas
    Öztrak: YSK, oy vermeyenler listesini bize de versin
    Şahin kural hatası olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Şimdi de kural hatası var. Kural hatasının ötesinde bakın YSK Başkanı açıklama yaptı. 27 bin küsur oy farkıyla CHP adayı öndedir dedi. Sonra itiraz ettik. Bu 27 bin küsur oy farkı indi 13 bin küsura itiraz ettik. Yüzde 10’u sayıldı oyların. 15-16 bin oy Binali Yıldırım beye verilecekken, verilmiş daha doğrusu, hiç edilmiş. Buna çalındı diyorlar. Bunlar Binali beyin hanesinde gözükmüyor. İtiraz ettik de çıktı.

    Keşke YSK seçimlerin yenilenmesi kararını vermeden önce bizim yapmış olduğumuz tüm sandıkların yeniden sayılması kararını verseydi. Çok daha kısa yoldan bu iş çözülürdü. Ve ben inanıyorum ki, yüzde 10’u sayıldığında 15 bin oyu heba olmuş olan Binali Yıldırım’ın hepsi yüzde 90’ı sayıldığında açık farkla seçimi kazanması muhtemel. Şu anda mağdur olmuş olan Binali Yıldırım beydir."

    'BU HATA DÜZELTİLİYOR'

    İstanbulluların yeniden sandığı gideceğini ve hatanın düzeltileceğini ifade eden Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:

    Sadi Güven
    © AA / Gökhan Balcı
    YSK Başkanı Güven: Seçmen listeleri aynı, oy kullanamayacak kişilerin yanına not düşülecek
    "İnşallah bu mağduriyeti 23 Haziran’da İstanbullular düzelteceklerdir. Olay bu kadar açıktır. Bunu farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Birçok sandıkta AK Parti'li belediye başkan adayına 185 oy, belediye meclisine 184 oy, büyükşehir belediye başkan adayına 34 oy çıkıyor. İtiraz ediliyor, o da 185’e çıkıyor. Kaç tane var böyle. Kim yapıyor bunu? Birileri yapmış işte. Bunların kim olduğu aşağı yukarı tespit edildi. İstanbul Anadolu yakası Cumhuriyet Savcılığı bunların hepsini tespit etti, haklarında soruşturma açtı. Dolayısıyla şimdi bu hata düzeltiliyor.

    İstanbullular yeniden gidecekler sandığa ve bu hata düzeltilecek inşallah. Siyasi çekişmelerin olmamasını diliyorum. Bu normal bir prosedürdür. YSK’nın kararıdır. Herkesi bağlar. İstanbullular bir irade ortaya koyacaklardır daha önce de olduğu gibi. Bu irade nasıl tecelli ederse herkesin başının üzerine olacaktır.’’

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Belediyesi, yerel seçim, mazbata, AK Parti, TBMM, Mehmet Ali Şahin
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