CHP'nin İstanbul stratejisi: 25 yılla 18 günün hesaplaşması

CHP’nin 23 Haziran İstanbul seçim stratejisinin ayrıntıları belli olmaya başladı. YSK kararını “haksızlık ve gasp” olarak niteleyen CHP, farklı partilere oy vermiş 10 milyon 570 bin 939 seçmenin vicdanına seslenecek. Projelerin öne çıkacağı kampanyada 25 yıllık yönetime karşın İmamoğlu’nun 18 günde yapabildikleri anlatılacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 23 Haziran’da yenilenecek seçime ‘16 milyon İstanbullunun adayı’ olarak hazırlanan Ekrem İmamoğlu’nun yürüteceği kampanyanın ipuçlarını verdi.

İstanbul için üretilen projelerin öne çıkarılacağı kampanyada, İmamoğlu’nun 25 yıllık yönetime karşın 18 günde gerçekleştirdiği icraatlar anlatılacak.

Adıgüzel, “İnsanların politik tercihleri var ama hizmet alırken verirken nasıl ayırt etmediysek seçimde oy isterken de ayırt etmeyeceğiz. İstanbul’daki 10 milyon 570 bin 939 seçmenin oyuna talibiz” dedi.

CHP’nin İstanbul’daki seçim koordinasyonu için görevlendirdiği yöneticiler arasında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile İstanbul seçimleri için yapılan hazırlıkları Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya'ya anlattı.

‘BİZ BİZE OY VERMEMİŞ SEÇMENİN DE OYUNA TALİBİZ’

YSK’nın iptal kararını “haksızlık ve gasp” olarak nitelendiren Adıgüzel şunları söyledi:

“Biz bize oy vermemiş seçmenin de oyuna talibiz. Vicdanlı olan, ‘biz burada haksızlık gördük’ diyen binlerce, on binlerce insan var. Kampanyada onlara da dokunmak için çalışıyoruz. Geçmişte oy vermemiş olabilir, tereddütleri olabilir. Ama onlara 18 günlük icraatta yaptığımız işleri anlatma niyetindeyiz. Hepsi onlara dokunan icraatlardı. Gençler için AKBİL’in ucuzlaması, suya yapılmış indirim ya da Ramazan pidesi ile ilgili karar bunlara örnek. Hepsi asgari ücretle kıt kanaat geçinen, öğrencisi olanlar için küçük ama önemli katkılar. Bunlar 25 yıldır İstanbul’u yönetenlere karşı 18 günde Ekrem İmamoğlu’nun başardıkları oldu. Biz seçim sürecinde uğranan haksızlığı, gasbı unutturmayacağız, buradaki mağduriyeti unutturmayacağız ama İstanbullunun sorunlarına odaklanan, bu sorunları nasıl çözeceğimizi, yaşam kalitesini nasıl arttıracağımızı anlatan bir süreç olarak öreceğiz kampanyayı. Projelerimizi öne çıkaracağız.”

‘SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN LİSTESİ PAYLAŞILSIN’

© AA / Volkan Furuncu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

İstanbul seçimleri için MHP’nin ‘hemşehri harekatı’ ile AK Parti’nin ‘sandığa gitmeyen seçmene ulaşma’ stratejisi de CHP’nin gündeminde olacak. Bu alanları da boş bırakmayacaklarını anlatan Adıgüzel, sandığa gitmeyen seçmenlerle ilgili YSK’ya bir de çağrı yaptı.

Sandığa gitmeyen seçmelerin bilgisinin YSK’da elektronik ortamda bulunduğuna ve bunun bir tuşla paylaşılabileceğine dikkat çeken Adıgüzel, “İktidar iptal sürecinde nasıl kısıtlı seçmenlere, sandık görevlilerinin bilgisine ulaştıysa bu bilgiye de bir şekilde ulaşabildiğini gözlemliyoruz. YSK, bu bilgiyi tüm siyasi partilerle paylaştığında bu konudaki şaibeler de ortadan kalkacaktır” dedi.

‘KAMPANYADA SADECE İSTANBUL OLACAK’

31 Mart seçimlerinde olduğu gibi, ne diğer partilerin adaylarıyla ne de iktidar bloğunun genel başkanlarıyla ilgilenen bir kampanya yürütmeyeceklerini anlatan Adıgüzel, “Biz İstanbul’un nasıl daha iyi yönetileceği, İstanbul’un kaynaklarının nasıl daha iyi kullanılacağı, vatandaşların sorunlarının nasıl daha iyi çözüleceğine odaklanacağız. Biz 16 milyonluk İstanbul’da sandığa giden, gitmeyen 10 milyon 570 bin 939 seçmenin tamamının oyuna talibiz” ifadelerini kullandı .

Özellikle ekonomideki sıkıntılara dikkat çeken Adıgüzel şöyle devam etti; “Ekonomi problemi olan seçmeni CHP’li, AKP’li, HDP’li, MHP’li diye ayıramayız. İşsiz seçmeni nasıl sınıflandırabilirsiniz. Biz bu seçmenlerin sorunlarının hepsine çözüm üretip oyunu almak istiyoruz. Bunun başarılacağı da görüldü. Öğrenciler Ekrem Ağabeylerinin kendilerini düşündüğünü gördü. Evdeki anne su kullanırken yapılan indirimin farkına varacak. Bunlar çok değerli. İnsanların politik tercihleri var ama hizmet alırken, verirken nasıl ayırt etmediysek seçimde oy isterken de ayırt etmeden, sonuna kadar çalışacağız ve olumlu dönüş alacağımıza inanıyoruz.”

‘HERKES İSTANBUL’UN İMKANLARINDAN FAYDALANSIN İSTİYORUZ’

İstanbul’un temel sorunlarından birinin kent yoksulluğu olduğuna dikkat çeken Adıgüzel, “Bu hangi partiye oy verirse versin milyonlarca vatandaşı etkiliyor. Bizim odaklandığımız nokta da burası. Biz kent yoksulluğuna çözüm üretecek, İstanbullunun yaşadığı pahalılığı çözecek, vatandaşın İstanbul’da yaşamanın imkanlarından faydalandığı bir ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu nedenle 10 milyon 570 bin 939 seçmen var, ayırt etmeden hepsinin oyuna talip olacağız” dedi.

‘BİR OYUMUZA DAHİ SAHİP ÇIKACAĞIZ’

© AA / Metin Aktas YSK, CHP ve İYİ Parti'nin seçim iptali istemini reddetti

CHP’nin Bilişim ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Adıgüzel’e seçim güvenliği ile ilgili hazırlıkları da sorduk. 23 Haziran’daki çalışmanın 31 Mart’ta yürütülen çalışmaya benzer bir çalışma olacağını belirten Adıgüzel şunları söyledi:

“Alt yapıyı hazırladık. Güvenlik önlemlerini daha da arttırıyoruz. Alternatif çözümlerle bir aksilik olursa diğerini devreye sokacak çalışmalar yürütüyoruz. Görevlileri belirliyoruz. Geçen seçime göre sandık başında daha güçlü olacağız. Yaklaşık 31 bin sandıkta binlerce gönüllü görevlimiz olacak. Süreci en yakından takip edecekler. Bir oyumuza dahi sahip çıkacağız. Sonuçları birkaç kanaldan takip edeceğiz. AA’nın kaçtığı, YSK’nın sustuğu 31 Mart’ta sonuçları nasıl kamuoyu ile paylaştıysak 23 Haziran’da da aynı tempoda açıklamalar yapacağız. Amacımız hız değil doğru sonuç açıklamak olacak. Tek pusula ve zarf olacağı için daha kolay bir seçim olacak. Ama tüm dileğimiz sakin, kimsenin kimseye sesini yükseltmediği bir seçim süreci, seçim günü yaşamak.