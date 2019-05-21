CHP'nin İstanbul stratejisi: 25 yılla 18 günün hesaplaşması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 23 Haziran’da yenilenecek seçime ‘16 milyon İstanbullunun adayı’ olarak hazırlanan Ekrem İmamoğlu’nun yürüteceği kampanyanın ipuçlarını verdi.
İstanbul için üretilen projelerin öne çıkarılacağı kampanyada, İmamoğlu’nun 25 yıllık yönetime karşın 18 günde gerçekleştirdiği icraatlar anlatılacak.
CHP’nin İstanbul’daki seçim koordinasyonu için görevlendirdiği yöneticiler arasında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile İstanbul seçimleri için yapılan hazırlıkları Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya'ya anlattı.
‘BİZ BİZE OY VERMEMİŞ SEÇMENİN DE OYUNA TALİBİZ’
YSK’nın iptal kararını “haksızlık ve gasp” olarak nitelendiren Adıgüzel şunları söyledi:
“Biz bize oy vermemiş seçmenin de oyuna talibiz. Vicdanlı olan, ‘biz burada haksızlık gördük’ diyen binlerce, on binlerce insan var. Kampanyada onlara da dokunmak için çalışıyoruz. Geçmişte oy vermemiş olabilir, tereddütleri olabilir. Ama onlara 18 günlük icraatta yaptığımız işleri anlatma niyetindeyiz. Hepsi onlara dokunan icraatlardı. Gençler için AKBİL’in ucuzlaması, suya yapılmış indirim ya da Ramazan pidesi ile ilgili karar bunlara örnek. Hepsi asgari ücretle kıt kanaat geçinen, öğrencisi olanlar için küçük ama önemli katkılar. Bunlar 25 yıldır İstanbul’u yönetenlere karşı 18 günde Ekrem İmamoğlu’nun başardıkları oldu. Biz seçim sürecinde uğranan haksızlığı, gasbı unutturmayacağız, buradaki mağduriyeti unutturmayacağız ama İstanbullunun sorunlarına odaklanan, bu sorunları nasıl çözeceğimizi, yaşam kalitesini nasıl arttıracağımızı anlatan bir süreç olarak öreceğiz kampanyayı. Projelerimizi öne çıkaracağız.”
‘SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMEN LİSTESİ PAYLAŞILSIN’
Sandığa gitmeyen seçmelerin bilgisinin YSK’da elektronik ortamda bulunduğuna ve bunun bir tuşla paylaşılabileceğine dikkat çeken Adıgüzel, “İktidar iptal sürecinde nasıl kısıtlı seçmenlere, sandık görevlilerinin bilgisine ulaştıysa bu bilgiye de bir şekilde ulaşabildiğini gözlemliyoruz. YSK, bu bilgiyi tüm siyasi partilerle paylaştığında bu konudaki şaibeler de ortadan kalkacaktır” dedi.
‘KAMPANYADA SADECE İSTANBUL OLACAK’
Özellikle ekonomideki sıkıntılara dikkat çeken Adıgüzel şöyle devam etti; “Ekonomi problemi olan seçmeni CHP’li, AKP’li, HDP’li, MHP’li diye ayıramayız. İşsiz seçmeni nasıl sınıflandırabilirsiniz. Biz bu seçmenlerin sorunlarının hepsine çözüm üretip oyunu almak istiyoruz. Bunun başarılacağı da görüldü. Öğrenciler Ekrem Ağabeylerinin kendilerini düşündüğünü gördü. Evdeki anne su kullanırken yapılan indirimin farkına varacak. Bunlar çok değerli. İnsanların politik tercihleri var ama hizmet alırken, verirken nasıl ayırt etmediysek seçimde oy isterken de ayırt etmeden, sonuna kadar çalışacağız ve olumlu dönüş alacağımıza inanıyoruz.”
‘HERKES İSTANBUL’UN İMKANLARINDAN FAYDALANSIN İSTİYORUZ’
‘BİR OYUMUZA DAHİ SAHİP ÇIKACAĞIZ’
“Alt yapıyı hazırladık. Güvenlik önlemlerini daha da arttırıyoruz. Alternatif çözümlerle bir aksilik olursa diğerini devreye sokacak çalışmalar yürütüyoruz. Görevlileri belirliyoruz. Geçen seçime göre sandık başında daha güçlü olacağız. Yaklaşık 31 bin sandıkta binlerce gönüllü görevlimiz olacak. Süreci en yakından takip edecekler. Bir oyumuza dahi sahip çıkacağız. Sonuçları birkaç kanaldan takip edeceğiz. AA’nın kaçtığı, YSK’nın sustuğu 31 Mart’ta sonuçları nasıl kamuoyu ile paylaştıysak 23 Haziran’da da aynı tempoda açıklamalar yapacağız. Amacımız hız değil doğru sonuç açıklamak olacak. Tek pusula ve zarf olacağı için daha kolay bir seçim olacak. Ama tüm dileğimiz sakin, kimsenin kimseye sesini yükseltmediği bir seçim süreci, seçim günü yaşamak.
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