Kayıt
11:35 21 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Akşener: Samsun'daki bir devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 87

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne neden katılmadığını açıkladı. Akşener, "Samsun'daki bir devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu" ifadesini kullandı.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

    Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    © İHA /
    Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs törenlerine davet edilmeyen Buldan'ı aradı: Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik
    "Camiler yakılıyor, bu zulmü durdurmak Türk devletinin boynunun borcudur. Mazlum Türk diye sessiz kalanlar bu zulmün ortağı olurlar. Aziz milletim, biliyorsunuz pazar günü büyük Türk milletinin varlığına taarruz eden yedi düvele karşı ayağa kalkışının 100. yıl dönümüydü. Bugün vatanın her köşesinde bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyorsa, bugün o koltuklarda oturabiliyorsa bunu istikbal sevdalılarına borçlu.

    ‘SAMSUN’DAKİ BİR DEVLET TÖRENİ DEĞİL, İKTİDAR PARTİSİNİN ŞOVUYDU’

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çıktıkları yol Türk tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Bugün bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyorsa bunu istiklal sevdalılarının mücadelesine borçluyuz. GİK toplantısı sonrası aziz milletimize bildirgemizi ilan ettik. Dedik ki, bu milleti refah ve bolluk içinde yaşatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu aziz milletin iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. Ülkeyi yönetenler bu milletin acılarına çare bulmak zorundalar. Sonra fısıltı gazeteleri dedikodulara başladı. Dediler ki Meral Akşener devlet törenine katılmadı. Evet katılmadık çünkü o bir devlet tören değil, iktidar partisinin şovuydu.

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: YSK'nın kararı Türkiye tarihinde en kritik olaylardan birisi
    Zübeyde Hanım'ın Peygamber efendimizin adını verdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün adını silmeye çalışanların yaptığı tam bir riya idi. 6 Mayıs'ta YSK darbesi ile millet iradesine yok sayanların, sonra hadi Samsun'a gidenlerin inandırıcılığı yoktu. Orada AK Parti Genel Başkanı olarak boy gösterdi. Orada yapılan şovu da siyasi kurnazlığı da reddediyoruz. Biz Samsun'da siyasi hesapla giden iktidarla değil yüreği ile giden milletimizle bir arada olacağız dedik. Evet katılmadık var mı diyeceğiniz?

    ‘MİLLETİM SENDEN ÖNCE DAHA TOKTU’

    Janjanlı törenlerde boy göstermesini biliyorlar. Sonra ben doyurdum diyip vatandaşı azarlıyorlar. Sen buranın ağası değilsin. Türk milleti de senin maraba değil. Bunu aklına yaz! Benim milletim senden önce daha toktu. Benim milletimi semirttiğin 5 mütteahhitle karıştırma. Türk milleti damadın eli ile uçurumun eşiğinde. Hukuk guguk oldu. Ekonomimiz harikalar diyarında yaşayan damadın elinde. Bir ülkede toplumsal adaleti inşa etmenin yolu eğitimde, sağlıkta ve temel gıdada erişimde aynı imkanları sunmaktan geçer. Türkiye'de sağlık harcamalarının milli gelire oranına baktığımızda hala İran ve Venezuela'nın gerisinde kalıyoruz.

    Oysa sağlıklı bir iş gücünüz yoksa rekabetçi olmazsınız. Sağlık hizmetlerine yatırım yapmak ahlaki ve iktisadi açıdan önemlidir. Yüksek eğitim ve öğretim alanında Türkiye'yi Çin ve Malezya’nın arkasında 48. Sırada gösteriyor. Yıllık bazda yüzde 30'u bulan bir gıda enflasyonu var. Çiftçisini korumayan tek bir gelişmiş ülke bulmazsınız.

    '6 MAYIS’TA BİR HUKUK DARBESİ YAPILDI’

    © REUTERS / HANDOUT
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK üyelerine çete demek demokrasiden nasibini almamaktır
    Daha da önemlisi, artan gıda fiyatları sonucunda ortaya çıkan yetersiz beslenme problemlerini çocuklarımızı nasıl etkileyeceği önemlidir. Çocuklarımızın iyi beslenmesi gerekir. Gıda fiyatları sadece iktisadi değil, sağlık ve eğitim sorunu da olduğunu unutmamak gerekir. Ülkemiz de milletimiz de bu manzarayı hak etmiyor. Demokrasinin yeniden işlediği, hak ve hürriyetlerin yeniden oluştuğu bir Türkiye hayal değil. İşi ehline verirsiniz birkaç ay içinde her şey halledilir. İşte İYİ Parti bunun için var. Yeni bir kalkınma vizyonu için varız. Biz iddiası olan, söyleyecek sözü olan bir partiyiz.

    Millet sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Koltuk sevdası ile bir yerlere yamanmayacağız. Olacaksa, bu şekilde olacak. İktidar ve küçük ortağı unutturmaya çalışsa da unutmayacağız. 6 Mayıs'ta bir hukuk darbesi yapıldı. Bu, 28 Şubat’ın kopyasıdır. 6 Mayıs’ta milletin iradesi hacklendi. Milletin adamı olarak çıkan zat, millet iradesini murdar etti. Süreci yöneten kişilere baktığımızda cuntaların bile yıkmadığı sandık bunlar tarafından tekmelendi. Bütün o millilik nutukları seçim akşamına kadarmış

    ‘BUNU YENİDEN AÇMAYA UTANMIYOR MUSUNUZ?’

    Karadeniz'in Trabzon'un evlatlarına ettikleri lafı duyduk. AKP'li bir belediye başkanı Sayın İmamoğlu'na Trabzonlu olduğu için Yunan diyor. Karadenizli olan Sayın Erdoğan'dan hala ses yok. Karadeniz Türk'ün bayrağına bakıp çırpınandır. Böyle ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ diyerek bazılarının sinirini oynatıyorsunuz. Karadeniz 15'inde şehadete koşmuş, iyi ki varsın dediğimiz Eren Bülbül'dür. Karadeniz, Atatürk'ün istiklal mücadelesini taşıyan yerdir. Samsun, Türkiye'nin T'sidir. Bu cennet vatanın neresinden olursa olsun bir kişiye hakaret ettiğinizde karşınızda bizi bulacaksınız. Milletime laf ettirmem. Bunu böylece bileceksiniz.

    © AA / Aytaç Ünal
    Kılıçdaroğlu'ndan 7 YSK üyesine istifa çağrısı: Saray'ın önünde bekçilik yapanlar adalet dağıtamazlar
    Temel sorunumuz ülkeyi yönetenlerin adalet duygusunu kaybetmesidir. Bunu İstanbul'da gördük. Ama İstanbullular buna son verecek. 23 Haziran'da bir karar vereceğiz. Bu karar, on binlerce kişi çalışmadan maaş alsın mı, almasın mı? Tanımadığınız kişilere sizin kesenizden araba kiralansın mı kiralanmasın mı? İstanbul'un parası sağlık için mi harcansın yoksa haramzadelerin cebine mi girsin? İstanbul'da bir de Cumhur İttifakı’nın terör örgütü başı ile aşkının yeniden alevlenmesini oylayacak. Gitti bebek katili, geldi İmralı. Oy için yapmadıkları kalmadı. Habur’u Oslo’yu görmezden geldiler. Bunu şehitlerimizle gazilerimizle ödedik. Bunu yeniden açmaya utanmıyor musunuz? Gencecik yaşta kocasını kaybeden eşlerden, babasını kaybeden çocuklardan utanın.”

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, CHP, İYİ Parti, MHP, Devlet Bahçeli, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yarışmayı kazanan Anastasiya Popova (ortada), ikinci seçilen Yelizaveta Suturina (sağda), üçüncülük kazanan Tatyana Derbina (solda).
    Sibirya’da güzellerin yarıştığı Miss Çita 2019’dan kareler
    Karikatür
    Venezeülla'ya müdahale iddiası hatırlatılan Trump, 'ekonomik işgalden' yana olduğunu söyledi
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet