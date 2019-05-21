Akşener: Samsun'daki bir devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
‘SAMSUN’DAKİ BİR DEVLET TÖRENİ DEĞİL, İKTİDAR PARTİSİNİN ŞOVUYDU’
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çıktıkları yol Türk tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Bugün bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyorsa bunu istiklal sevdalılarının mücadelesine borçluyuz. GİK toplantısı sonrası aziz milletimize bildirgemizi ilan ettik. Dedik ki, bu milleti refah ve bolluk içinde yaşatmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bu aziz milletin iradesinin önünde hiçbir güç duramaz. Ülkeyi yönetenler bu milletin acılarına çare bulmak zorundalar. Sonra fısıltı gazeteleri dedikodulara başladı. Dediler ki Meral Akşener devlet törenine katılmadı. Evet katılmadık çünkü o bir devlet tören değil, iktidar partisinin şovuydu.
‘MİLLETİM SENDEN ÖNCE DAHA TOKTU’
Janjanlı törenlerde boy göstermesini biliyorlar. Sonra ben doyurdum diyip vatandaşı azarlıyorlar. Sen buranın ağası değilsin. Türk milleti de senin maraba değil. Bunu aklına yaz! Benim milletim senden önce daha toktu. Benim milletimi semirttiğin 5 mütteahhitle karıştırma. Türk milleti damadın eli ile uçurumun eşiğinde. Hukuk guguk oldu. Ekonomimiz harikalar diyarında yaşayan damadın elinde. Bir ülkede toplumsal adaleti inşa etmenin yolu eğitimde, sağlıkta ve temel gıdada erişimde aynı imkanları sunmaktan geçer. Türkiye'de sağlık harcamalarının milli gelire oranına baktığımızda hala İran ve Venezuela'nın gerisinde kalıyoruz.
Oysa sağlıklı bir iş gücünüz yoksa rekabetçi olmazsınız. Sağlık hizmetlerine yatırım yapmak ahlaki ve iktisadi açıdan önemlidir. Yüksek eğitim ve öğretim alanında Türkiye'yi Çin ve Malezya’nın arkasında 48. Sırada gösteriyor. Yıllık bazda yüzde 30'u bulan bir gıda enflasyonu var. Çiftçisini korumayan tek bir gelişmiş ülke bulmazsınız.
'6 MAYIS’TA BİR HUKUK DARBESİ YAPILDI’
Millet sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Koltuk sevdası ile bir yerlere yamanmayacağız. Olacaksa, bu şekilde olacak. İktidar ve küçük ortağı unutturmaya çalışsa da unutmayacağız. 6 Mayıs'ta bir hukuk darbesi yapıldı. Bu, 28 Şubat’ın kopyasıdır. 6 Mayıs’ta milletin iradesi hacklendi. Milletin adamı olarak çıkan zat, millet iradesini murdar etti. Süreci yöneten kişilere baktığımızda cuntaların bile yıkmadığı sandık bunlar tarafından tekmelendi. Bütün o millilik nutukları seçim akşamına kadarmış
‘BUNU YENİDEN AÇMAYA UTANMIYOR MUSUNUZ?’
Karadeniz'in Trabzon'un evlatlarına ettikleri lafı duyduk. AKP'li bir belediye başkanı Sayın İmamoğlu'na Trabzonlu olduğu için Yunan diyor. Karadenizli olan Sayın Erdoğan'dan hala ses yok. Karadeniz Türk'ün bayrağına bakıp çırpınandır. Böyle ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ diyerek bazılarının sinirini oynatıyorsunuz. Karadeniz 15'inde şehadete koşmuş, iyi ki varsın dediğimiz Eren Bülbül'dür. Karadeniz, Atatürk'ün istiklal mücadelesini taşıyan yerdir. Samsun, Türkiye'nin T'sidir. Bu cennet vatanın neresinden olursa olsun bir kişiye hakaret ettiğinizde karşınızda bizi bulacaksınız. Milletime laf ettirmem. Bunu böylece bileceksiniz.
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