'Cezaevi koğuşu' uygulamasına son: Anneler için ev tipi hapishane

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı doğrultusunda cezaevlerinde anneleriyle birlikte yaşamak zorunda kalan çocukların geleceklerini kurtarmak için ‘ev tipi hapishane’ projesi hayata geçiriliyor. İlk pilot uygulama, Ankara Sincan Cezaevi olarak belirlendi.

© Fotoğraf : DHA Cezaevlerinde 12-17 yaş arası 2 bin 800 çocuk var

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, bakanlık yetkilileri, "Proje cezaevinde doğan veya annesiyle altı yaşına kadar cezaevinde kalmak zorunda olan çocuklara, sanki evlerindeymiş gibi, normal hayat şartlarını sunmak projenin hedefini oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

STÜDYO DAİRE ŞEKLİNDE ‘EVLER’

Projenin ilk adımı, çocuğuyla birlikte kalan 42 kadın mahkum için Sincan Cezaevi'de atıldı. 48 dairelik inşaata başlanırken, stüdyo daire şeklinde ‘evler’ yapılacak. Evlerde, normal yaşamda bir evde ne bulunması gerekiyorsa aynı materyaller bulunacak. Stüdyo daireler aynı binada olacağı için çocuklara diğer akranlarıyla sosyalleşme fırsatı yaratılmış olacak. Böylece anneleriyle kalan çocuklar kapasitesinin üzerine mevcudu olan koğuşlarda diğer mahkumlarla kalmayacak.

Projeyle çocukların fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak, beslenme ve temizlik ihtiyaçları karşılanacak, eğitim ve oyuncak yönünden zenginleşmiş ortamlar yaratılacak ve ceza infaz kurumlarının fiziksel yapılarında onlar için ‘oyun parkı’ gibi uygun donanımların geliştirilecek.

İKİNCİ DİYARBAKIR

Annelerinin yanında kalan çocuklar 3 yaşından itibaren kreş hizmeti alıyor. Türkiye'deki Kadın Ceza İnfaz Kurumları'nın tamamında kreş bulunuyor. Çocukların ihtiyaç duydukları kıyafet, bez, şampuan, giysi ve benzeri diğer tüm ihtiyaçları cezaevi idaresi tarafından karşılanıyor.

İkinci sırada Diyarbakır Kadın Cezaevi'nde AB desteği ile aynı projenin hayata geçirileceğini belirten yetkililer, 2 milyon euro’luk fon için görüşmelerin sürdüğünü, inşaat çalışmalarının prosedürler tamamlandığında başlayacağını kaydetti. Yetkililer, inşa edilecek yerlerin dizaynından, mobilyası ve araç gereçlerine kadar AB standartlarında olacağını bildirdi.

703 ÇOCUK

Yetkililer, çocukların psikolojik sosyal gelişimleri ve sağlıklı yaşamları için ‘ev tipi’ uygulama modeline geçilmekte olduğunu belirtirken, cezaevlerinde annelerinin yanında kalan 0-6 yaşında 703 bulunduğunu kaybetti.