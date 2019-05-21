'Cezaevi koğuşu' uygulamasına son: Anneler için ev tipi hapishane

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı doğrultusunda cezaevlerinde anneleriyle birlikte yaşamak zorunda kalan çocukların geleceklerini kurtarmak için ‘ev tipi hapishane’ projesi hayata geçiriliyor. İlk pilot uygulama, Ankara Sincan Cezaevi olarak belirlendi.
STÜDYO DAİRE ŞEKLİNDE ‘EVLER’
Projenin ilk adımı, çocuğuyla birlikte kalan 42 kadın mahkum için Sincan Cezaevi'de atıldı. 48 dairelik inşaata başlanırken, stüdyo daire şeklinde ‘evler’ yapılacak. Evlerde, normal yaşamda bir evde ne bulunması gerekiyorsa aynı materyaller bulunacak. Stüdyo daireler aynı binada olacağı için çocuklara diğer akranlarıyla sosyalleşme fırsatı yaratılmış olacak. Böylece anneleriyle kalan çocuklar kapasitesinin üzerine mevcudu olan koğuşlarda diğer mahkumlarla kalmayacak.
İKİNCİ DİYARBAKIR
Annelerinin yanında kalan çocuklar 3 yaşından itibaren kreş hizmeti alıyor. Türkiye'deki Kadın Ceza İnfaz Kurumları'nın tamamında kreş bulunuyor. Çocukların ihtiyaç duydukları kıyafet, bez, şampuan, giysi ve benzeri diğer tüm ihtiyaçları cezaevi idaresi tarafından karşılanıyor.
703 ÇOCUK
Yetkililer, çocukların psikolojik sosyal gelişimleri ve sağlıklı yaşamları için ‘ev tipi’ uygulama modeline geçilmekte olduğunu belirtirken, cezaevlerinde annelerinin yanında kalan 0-6 yaşında 703 bulunduğunu kaybetti.
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