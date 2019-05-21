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11:35 21 Mayıs 2019
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    Cezaevi

    'Cezaevi koğuşu' uygulamasına son: Anneler için ev tipi hapishane

    © AA /
    Türkiye
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    Adalet Bakanlığı, anneleriyle cezaevinde kalan çocuklarda travmatik izler bırakan 'cezaevi koğuşu' uygulamasına son vermeye hazırlanıyor.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatı doğrultusunda cezaevlerinde anneleriyle birlikte yaşamak zorunda kalan çocukların geleceklerini kurtarmak için ‘ev tipi hapishane’ projesi hayata geçiriliyor. İlk pilot uygulama, Ankara Sincan Cezaevi olarak belirlendi.

    cezaevi
    © Fotoğraf : DHA
    Cezaevlerinde 12-17 yaş arası 2 bin 800 çocuk var
    Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, bakanlık yetkilileri, "Proje cezaevinde doğan veya annesiyle altı yaşına kadar cezaevinde kalmak zorunda olan çocuklara, sanki evlerindeymiş gibi, normal hayat şartlarını sunmak projenin hedefini oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

    STÜDYO DAİRE ŞEKLİNDE ‘EVLER’

    Projenin ilk adımı, çocuğuyla birlikte kalan 42 kadın mahkum için Sincan Cezaevi'de atıldı. 48 dairelik inşaata başlanırken, stüdyo daire şeklinde ‘evler’ yapılacak. Evlerde, normal yaşamda bir evde ne bulunması gerekiyorsa aynı materyaller bulunacak. Stüdyo daireler aynı binada olacağı için çocuklara diğer akranlarıyla sosyalleşme fırsatı yaratılmış olacak. Böylece anneleriyle kalan çocuklar kapasitesinin üzerine mevcudu olan koğuşlarda diğer mahkumlarla kalmayacak.

    Cezaevi, hapis, hapishane
    © AA /
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    Projeyle çocukların fiziksel ihtiyaçlarına uygun olarak, beslenme ve temizlik ihtiyaçları karşılanacak, eğitim ve oyuncak yönünden zenginleşmiş ortamlar yaratılacak ve ceza infaz kurumlarının fiziksel yapılarında onlar için ‘oyun parkı’ gibi uygun donanımların geliştirilecek.

    İKİNCİ DİYARBAKIR

    Annelerinin yanında kalan çocuklar 3 yaşından itibaren kreş hizmeti alıyor. Türkiye'deki Kadın Ceza İnfaz Kurumları'nın tamamında kreş bulunuyor. Çocukların ihtiyaç duydukları kıyafet, bez, şampuan, giysi ve benzeri diğer tüm ihtiyaçları cezaevi idaresi tarafından karşılanıyor.

    Mahkum çocukları ilk kez lunaparkta eğlendi
    DHA
    Anneleri cezaevinde olan çocuklar, lunaparkta ilk kez eğlendi
    İkinci sırada Diyarbakır Kadın Cezaevi'nde AB desteği ile aynı projenin hayata geçirileceğini belirten yetkililer, 2 milyon euro’luk fon için görüşmelerin sürdüğünü, inşaat çalışmalarının prosedürler tamamlandığında başlayacağını kaydetti. Yetkililer, inşa edilecek yerlerin dizaynından, mobilyası ve araç gereçlerine kadar AB standartlarında olacağını bildirdi.

    703 ÇOCUK

    Yetkililer, çocukların psikolojik sosyal gelişimleri ve sağlıklı yaşamları için ‘ev tipi’ uygulama modeline geçilmekte olduğunu belirtirken, cezaevlerinde annelerinin yanında kalan 0-6 yaşında 703 bulunduğunu kaybetti.

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    Etiketler:
    AB, Diyarbakır Kadın Cezaevi, Diyarbakır, Kadın Ceza İnfaz Kurumları, Türkiye, Kreş, eğitim, oyuncak, çocuk, kadın, Milliyet, Ankara Sincan Cezaevi, Ankara, Abdulhamit Gül, cezaevi, Adalet Bakanlığı
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