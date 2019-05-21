Topuklu ayakkabı sesinden rahatsız oldu, komşusunun yüzünü çıplak kadın fotoğraflarına montajladı

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan 66 yaşındaki Mete Ö., üst katında oturan 29 yıllık komşusunun topuklu ayakkabı giymesinden rahatsız olunca plan yaptı. Mete Ö., intikam almak için kadının fotoğraflarını çıplak kadınların yer aldığı fotoğraflara montajlayıp mahallede dağıttı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Beşiktaş'ta Mete Ö.'nün 29 yıllık üst kat komşusu Ayla Ç., iddiaya göre yıllardır evde topuklu ayakkabıyla gezip gürültü yapıyordu.

© AA / 70 metrelik Köroğlu Heykeli'nin montajına başlandı

Koah hastalığına yakalanan Mete Ö. gürültüden şikayet edip komşusunu uyardı. 15 Nisan günü evde dinlendiği bir gün yine üst kat komşusunun topuk sesinden dolayı rahatsız olan Mete Ö., Ayla Ç.'nin sosyal medyada bulunan fotoğraflarını çıplak kadınların yer aldığı fotoğraflara montajladı. Mete Ö. komşusunun cep telefon numarası, ev adresi gibi kişisel bilgilerini de fotoğrafın üzerine yapıştırdı. Montajladığı fotoğrafları bastıran Mete Ö., söz konusu fotoğrafları bina girişlerine, parklara, bahçelere ve çeşitli yerlere bıraktı.

Telefonların çalmaya başlamasının ardından ne olduğunu anlamaya çalışan Ayla Ç., kendisinin yer aldığı fotoğrafları mahallede gördü. Fotoğrafın bastırıldığı yeri tespit eden kadın, Mete Ö.'nün bu komployu hazırladığını öğrendi.

'SORUŞTURMA SÜRÜYOR'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Ayla Ç., komşusundan şikâyetçi oldu. Şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İfadesi alınan Mete Ö., olayla ilgili pişmanlık yaşadığını belirtip, "Ağır derecede kanser hastasıyım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Yılların birikimi bir anda böyle bir hataya sürükledi" ifadelerini kullandı. Yaşlı adam, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.