İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Benimle uğraşacağınıza Ankara'da işinize bakın

31 Mart'ta İBB Başkanı seçilen ancak YSK'nın 6 Mayıs tarihli kararıyla mazbatası geri alınan CHP'li İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk oldu.

İmamoğlu, dün gazeteci Ahmet Hakan'ın 'Tarafsız Bölge' programında İBB'deki israfı anlatmak istedi ancak verilen reklam arasının ardından program süresinden erken bitirildi.

​İmamoğlu yaşananlarla ilgili, "Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma makanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki israfa son vereceğiz. Tasarrufla elde edilen gelir İstanbulluya hizmete dönüşecek. 16 Milyonun hakkını koruyacağız. #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/G59bAYK936 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 21 мая 2019 г.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili 'Samanyolu TV'de çalıştı' ifadelerine yanıt veren İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben hayatım boyunca paramı kendi işimden kazandım. Spor yorumculuğu yaptım birçok kanalda. CNN Türk, NTV, Samanyolu TV, TVNET'e çıktım. Oralarda çalışmadım, konuk olarak davet edildim. Ama ben Samanyolu'nun açılışına davet edilmedim, para toplamadım. Spor programına katılan bir sürü spor muhabiri var. Trabzonspor Başkanı da çıktı. Bir kanala çıkmakla insanlar itham edilmez. Ben hayatımda FETÖ'yü övmedim, hayatımda bir kelime bulamazlar. Bu ülkenin sıkıntıları var. Benimle uğraşacağınıza Ankara'da işinize bakın. Allah'ın bir kulu kazanacak bunu. Biz demokrasinin namusunu kurtarmak için çalışıyoruz. Bu kavramlarla siyaset üretmenin bir anlamı yok. İnsanlara moral vermek için çalışıyorum. Şu darboğazı seferberlik kavramı ile aşmalıyız."

'YENİ GEREKÇELERİ YAZMAK YSK'NIN 7 ÜYESİNİN İŞİ Mİ?'

© REUTERS / Murad Sezer İmamoğlu: YSK'nın kararı Türkiye tarihinde en kritik olaylardan birisi

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal eden YSK'nın gerekçeli kararına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"200, 214 sayfa sızdırıldı herhalde, tabii şu tarafı var, yeni gerekçeleri yazmak oradaki üyelerin işi. Bize göre demokrasiyi mahvettiniz ama neticede bir karar verdiniz, o karar net. Şimdi yeni gerekçeleri oraya yazmak o 7 üyenin işi mi? İşi derken siz itiraz edenlerin nesisiniz? Benim zihnimde bu karar yok hükmünde olduğundan her şeyi yazabilirler."

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle şöyle:

YSK, o bir avuç insan öyle büyük bir ihanet etmişlerdir ki şimdi sağını solunu süslemeye çalışıyorlar. Bunlar sayfa doldurarak milletin zihnini bulandırmaya çalışacaklar. O 7 üyeye inanmıyorum, ihanetle suçluyorum.

Şimdi çaldılar kısmının tarihçesine bakmak lazım, 31 Mart seçiminden sonra akıllarında ne varsa tırnak içinde 'şeytanlık' diyorum. AK Parti'den öyle itirazlar yapıldı ki, hiçbirinde çaldılar yok. Bir broşür bastırdılar neden yenileniyor diye, tek kelime çaldılar yok.

'YILDIRIM'IN SÖZLERİNDEN SKEÇLER YAZILIR'

Binali Yıldırım'ın 'Büyükşehir pusulası verilmedi' sözlerinin anlaşılacak tarafı yok. Bunların skeçleri yazılır, oynanır, insanlar gülsün diye. Verdikleri şikayetler arasında böyle bir şey yok. Siz Türkiye'ye mal olmuş insanlarsınız. Tanınmak bana sorumluluk kattı. Her cümlenize çok dikkat etmeniz gerek.

Siz geliyorsunuz tipinizden anlaşılıyor ve size pusula verilmiyor. Olacak şey değil. İBB'de daha fazla oy kullanılmış. Siz mühendislik okumuşsunuz söylediğiniz şeye önce siz inanacaksınız milyonlarca insan sizi izliyor. Yazık değil mi siz insanları aldatıyorsunuz. Bu yalana insanları ikna etmeye çalışıyorsunuz. 31 Mart öncesi başka bir Yıldırım vardı, 31 Mart sonrası başka bir Yıldırım var. Bir tarafta sempatik olduğu düşünülen bir kişi ama bir tarafta 'çaldılar'. Kim çaldı izah edin.

'KARA KAMPANYA YAPARAK SEÇİMLERİN İPTALİNE NEDEN OLDUNUZ'

© AA / İbrahim Erikan YSK: İstanbul seçim sonuçları iptal edildi, seçimler yenilenecek

Yıldırım seçmenlere konuşurken bana az oy verdiniz daha çok oy verin dedi. Bence ruh halinde kabul etmiş. 16 milyon insanın emeğini çaldılar ama burada sanal bir kavram üreterek insanların zihnini bulandırmak hoş değil.

'BİR SORU SORUP ORADA O KİŞİYİ SAVUNURSANIZ BİR DAKİKA DERİM'



© DHA / Trabzonlularla ilgili ifadeleri tepki çeken AK Partili Göksu'dan açıklama: Bizim için her yer Trabzon’dur

Kim olduğunu bilmediğim mecralara neden cevap vereyim? Hadsizlik derim, cahil derim. Kendi sülalemi mi anlatacağım? Onun için Ahmet Hakan'a söyledim. Getirin buraya tartışalım. Binali Yıldırım'ı da davet edin. Tartışalım bunları ne olacak.

'ERBAKAN'IN YAPTIĞINI SİZ NEDEN YAPAMADINIZ?

© Fotoğraf : Twitter Murat Yetkin: Erdoğan, İmamoğlu'nda 25 yıl önce İstanbul'u kazanarak başladığı yükselişi görüyor ve önünü kesmek istiyor

Bir tarafta israf düzeni, bir tarafta tasarruf düzeni. Ekonomi kötü, işsizlik 5 milyona dayandı. Bu ülkede işsizlik sorunu var, korkunç bir yoksulluk var. Vatandaşını hissetmeyen vatandaşına hizmet edemez.

Biz 18 günde öğrencilerin abonman ücretini 85 liradan 40'a indirdik, su kullanımı indirdik. İBB'nin toplantılarını canlı verdik. Resmi ve dini bayramlarda ücretsiz indirim yaptık. Ya buna bile sahip çıkıyorlar. Bunları siz yapmadınız, biz yaptık. Şimdi diyorlar ki kimin parasını kime veriyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum, benim fıtratım bunu kavramaya yetmiyor.

'HAYATIMDA FETÖ'YÜ ÖVMEDİM'

SEÇİM GÜVENLİĞİ: BİR OY GEÇERSİZ Mİ, ARKASINA NEDENİNİ YAZACAĞIZ



© REUTERS / Murad Sezer Ekrem İmamoğlu: AA’ya alternatif haber merkezi kurulacak

EMİN ÇAPA'NIN 'YAYIN BİTSİN DİYE REJİ ARANDI' İDDİASINA YANIT: BUNA ACİZLİK DENİR



© Fotoğraf : YouTube Eski CNN Türk çalışanı Emin Çapa: İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı

CNN Türk'ün eski çalışanlarından gazeteci Emin Çapa, Ahmet Hakan'ın 'Tarafsız Bölge' yayınının erken bitirilmesi için rejinin telefonla arandığını öne sürdü. Çapa, "Kesin bilgi olarak yazıyorum. Evet Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi" dedi.

Çapa'nın açıklamaları sorulan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Şükürler olsun ki dünyada sosyal medya diye bir teknoloji üretildi. Demokrasi için bir nimet olduğunu düşünüyorum. İyi ki üretilmiş. Bizim gibi köşeye sıkıştırılmaya çalışılan ülkelerde insanların soluğu oluyor. Tekrarını yayınlasan ne olur, yayınlamasan ne olur. YouTube kanalımız var, Twitter hesabımız var. Zaten milyonlarca izleniyor. Buna ne denir, acizlik."