Habertürk İmamoğlu ve Yıldırım'ı davet etti: Tarafsız bir platformda karşılıklı tartışın

Habertürk TV, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimleri için adaylara bir çağrıda bulundu. Kanal, AK Partili Binali Yıldırım ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu karşılıklı tartışmaya davet etti.

Habertürk, 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimine yaklaşık bir ay kala, iki adaya projelerini karşılıklı olarak anlatmaları için davette bulundu.

© Fotoğraf : YouTube Eski CNN Türk çalışanı Emin Çapa: İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı

AK Parti (Cumhur İttifakı) adayı Binali Yıldırım ile CHP (Millet İttifakı) adayı Ekrem İmamoğlu’na yapılan çağrıda Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğündeki Türkiye’nin Nabzı programı için “Projelerinizi karşılıklı olarak yurttaşlarımıza açıklayın ve birlikte özgürce tartışalım” denildi.

Çağrı metni şöyle:

"Katılımcı demokrasinin bir gereği ve vatandaşın seçme hakkının etkili kullanımı açısından Habertürk olarak bir çağrımız olacak:

İstanbul seçimleri çok önemli.

Bu seçimde yarışacak iki adayın gazetecilerin katılımıyla ekranda projelerini karşılıklı tartışmaları demokrasimize katkı sağlayacaktır.

Biz Habertürk olarak her iki sayın adaya buradan çağrı ve davet yapıyoruz.

Buyurun Habertürk ekranlarında tarafsız, objektif ve adil bir platformda, Türkiye’nin Nabzı’nda, projelerinizi karşılıklı olarak yurttaşlarımıza açıklayın ve birlikte özgürce tartışalım.

Her iki adaya saygıyla davetimizdir”