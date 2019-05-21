Kerimcan Durmaz ahlak büroda ifade verdi: Arkadaşıma atacaktım, yanlışlıkla paylaştım

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaşılan müstehcen görüntülerle ilgili Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz, Genel Ahlaka Karşı Hayasızca Hareketler ve Genel Ahlaka Karşı Müstehcenlik suçlarından açılan soruşturma kapsamında dün ifadeye çağrıldı. Ahlak Büro Amirliği’nde ifade veren Durmaz, “Ben arkadaşıma atacaktım. Yanlışlıkla paylaştım” dedi.

Instagram hesabından paylaşılan müstehcen görüntü sonrası tepki çeken ve hakkında birçok kişi tarafından suç duyurusunda bulunulan sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, dün ifade vermeye gitti.

SUÇLAMALAR ARASINDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI DA VAR

Sözcü'den Tugay Saday'ın haberine göre suç duyurularını dikkate alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz, Genel Ahlaka Karşı Hayasızca Hareketler ve Genel Ahlaka Karşı Müstehcenlik suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Durmaz İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne ifadeye çağrıldı.

AHLAK BÜRODA İFADE VERDİ

Instagram Kerimcan Durmaz hakkında bir suç duyurusu daha

Ahlak Büro Amirliği'nde bugün ifade veren Durmaz, “Ben yurtdışındaydım. O görüntüler sosyal medya hesabımdan bir arkadaşıma atacaktım. Yanlışlıkla sosyal medya hesabımdan hikaye olarak paylaştım. Uçakta telefonu kapatmak zorunda kaldığım için durumun farkında varamadım. Uçaktan indikten sonra gelen mesajlar üzerine hatamı fark edip sildim. Ama geç kalmıştım” dedi.

Kerimcan Durmaz, 28 Nisan Pazar Günü seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği müstehcen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması büyük tepki çekmişti. Bir süre sessizliğini koruyan Durmaz daha sonra yayınladığı videoyla özür dilerken, birçok kişi ise savcılığa suç duyusunda bulundu.