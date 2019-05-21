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14:39 21 Mayıs 2019
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    Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı

    CNN Türk: Tarafsız Bölge'de Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuştu, İmamoğlu yayını 1 saat 25 dakika sürdü

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    CNN Türk, dün yayınlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu 'Tarafsız Bölge' programına dair açıklama yaptı.

    CNN Türk'te yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programına dün, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu konuk oldu.

    Emin Çapa
    © Fotoğraf : YouTube
    Eski CNN Türk çalışanı Emin Çapa: İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı
    İmamoğlu burada gazeteci Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Programın ilerleyen saatlerindeyse iki isim arasında gerginlik yaşandı.

    AK Parti'nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İmamoğlu için yaptığı 'Pontus' benzetmesi, bu programda da gündeme geldi.

    Hakan, "Bu iddialara neden yanıt vermediniz?" diye sorunca İmamoğlu, "Belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem. Ünlem işareti koyalım kapatalım" ifadesini kullandı.

    ​Bu tartışmanın ardından bir süre daha devam eden programın, 'gelen bir talimat sonucu erken sonlandırıldığı' iddia edildi. Programın iki saat sürmesinin planlandığı ileri sürüldü.

    Söz konusu iddia sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu. 

    CNN TÜRK Kurumsal İletişim tarafından yapılan açıklamada ise "13 Mayıs 2019’da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019’da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur" dendi.

    Etiketler:
    Tartışma, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti, CHP, CNN TÜRK, Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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