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16:10 21 Mayıs 2019
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    TRT

    TRT: Kılıçdaroğlu'nun 'istihdam fazlası personel' iddiaları gerçeği yansıtmıyor

    © AA /
    Türkiye
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    TRT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İstihdam Fazlası Personel İddialarının' gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    TRT Genel Müdürlüğü, yazılı açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında ifade ettiği 'İstihdam Fazlası Personel İddialarının' (İFP) doğru olmadığını İFP uygulamasıyla çalışanların hiçbir hak kaybı olmaksızın sadece yer değiştirmiş olduğunu duyurdu. 

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun TRT Haber’de canlı yayınlanan partisinin grup toplantısında ifade ettiği iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili personel hak kaybına uğramamış, iddia edildiği gibi işlerinden edilmemiş ve sürülmemişlerdir.

    Kamu kurumlarında çalışanların, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi uygulaması olan İFP, TRT’de 2018 yılı Temmuz ayında çıkan emeklilik teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından belirlenmiştir.

    Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda İFP olarak belirlenen 169 kişi (26’sı kendi isteğiyle), atanacakları kurumlarda TRT’de iken almış oldukları maaş, ek gösterge, varsa ikramiye, zam ve tazminat haklarını aynı şekilde almaya devam edeceklerdir. 

    Çıkış noktası kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı olan bu uygulamada, çalışanlar hiçbir hak kaybı olmaksızın sadece yer değiştirmiş olmaktadır.

    Devlet Personel Başkanlığı, İFP uygulamasına alınan kişileri, iddiaların aksine kişisel yetenekleri ve diğer devlet kurumlarının ihtiyaçlarını gözeterek görevlendirmektedir.

    Engelli, gazi, şehit-gazi yakını ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği TRT’de çalışan kişiler (kendi isteği ile olanlar hariç) İFP olarak değerlendirilmedi.

    1 Mayıs 1964’te kurulan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 55 yıldır ülkemize hizmet etmektedir. Bugün TRT dünyanın en büyük medya kuruluşları arasında yerini almıştır. Kamu yayıncılığı sorumluluğu ile hareket eden TRT; ülkemizin kültür, sanat ve eğitimine önemli destekler sağlarken izlenme raporlarına göre Türkiye’de en çok izlenen kanalları bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca farklı dillerde yaptığı uluslararası yayınlarıyla Türkiye’nin gücünü, sesini ve değerlerini tüm dünyaya yansıtmaktadır.

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    ​Kılıçdaroğlu, grup toplantısında 169 çalışanını tasifye eden TRT'yi eleştirmişti.

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    "TRT, akıldan ve mantıktan mahrum hale gelmiş bir kurumdur. Üzülüyorum. TRT halkındır ve halkın kalsın diye mücadele ediyoruz. TRT havuz medyasının da sponsorluğunu yapıyor" diye konuşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı: 

    "Aramızda TRT çalışanları var. Anayasa diyor ki, haberler doğru verilecek. TRT maalesef bu görevini büyük ölçüde yitirmiş durumda. 20 Temmuz'dan bugüne bir CHP Milletvekili, Genel Başkanı TRT'ye davet edilmiş değildir. Burada kamu tarafsızlığı gölgelenmiştir.

    TRT’de istihdam fazlası personel (İFP) var deniliyor. 169 kişinin bu şekilde uzaklaştırılması planlanıyor. Ama diğer taraftan 280 personel alınıyor. Kimleri gönderiyorlar? Ödüllü saz ve ses sanatçıları, muhabirler, kameramanlar, spikerler var. Ses sanatçısını Tarım Bakanlığı'na gönderiyorlar. Bakan ne yapacak, müzik mi dinleyecek? Siyasal iktidarın kendi militanı haline getirdiği bir TRT var. Bütün imkanları havuz medyasına aktarıyorlar. İstediğiniz kadar aktarın; ne televizyonları izleniyor, ne gazeteleri okunuyor."

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    Etiketler:
    CHP, İFP, İstihdam Fazlası Personel, Kemal Kılıçdaroğlu, TRT
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