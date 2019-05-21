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16:09 21 Mayıs 2019
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    Dokuzlar Köyü

    En düşük oyu almış, seçilir seçilmez ziyaret etmişti: Soyer’den Dokuzlar Köyü’ndeki çiftçilere arı kovanı

    © Fotoğraf : Twitter/Tunç Soyer
    Türkiye
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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimde en az oy aldığı ve seçilmesinin ardından ilk ziyaret ettiği yer olan Dokuzlar Köyü’ndeki üreticilere 76’sı arılı, 38’i arısız 114 kovan hediye etti.

    © AA /
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    Seçimden sonraki ziyareti sırasında köylülerin kendisinden arı kovanı talep ettiğini kaydeden Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir’de en az oy aldığım Dokuzlar Köyü’ne ziyaretim sırasında köy muhtarımız bizden arı kovanı talep etmişti. Verdiğimiz sözü tuttuk. Toplam 23 üreticiye 76 arılı, 38 arısız olmak üzere 114 kovan, kıyafet, üretim gereçleri gönderdik. Üreticiye desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

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    Medya Ege'nin haberine göre, köyde ayrıca arıcılık eğitimi de başlatıldı. 

    Dokuzlar Muhtarı Mahmut Akçaoğlanoğlu, “Başkanıma teşekkür ediyoruz, daha mazbatasını almadan köyümüze geldi. Bugün isteklerimizin yüzde 60’ı karşılanmış durumda. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Ona güveniyoruz, inanıyoruz, yaptığı işin doğru olduğunu biliyoruz. Geldiği gün ondan bazı taleplerimiz oldu. Yol kenarlarına 17 bariyer istedik, Başkanımız 20 tane yaptırdı. Parke taşı istemiştim, şu an 6 bin metrekaresini döşediler. Arıcılara dest ek talebimiz vardı, şu an o da gerçekleşti. Cami lojmanına çimento, tuğla talebimiz vardı. Bu daha ilk 3 günde gerçekleşti. Dokuzlar halkı olarak çok mutlu bir şekilde izliyoruz” şeklinde konuştu. 

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    Soyer, seçimden önce "En az oy aldığı yerden çalışmalara başlama" sözü vermişti. 31 Mart’tan hemen sonra en düşük oy aldığı Kiraz ilçesindeki Dokuzlar Mahallesi'ne giderek, "Önümüzdeki beş yıl boyunca benim başdanışmanım doğrudan İzmir halkı olacak" demişti.

    Soyer, 31 Mart seçimlerinde Dokuzlar Köyü’nde kullanılan 356 geçerli oydan sadece 17'sini alabilmişti.

    Etiketler:
    Arıcılık, Dokuzlar Köyü, 31 Mart seçimleri, İzmir, Tunç Soyer
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