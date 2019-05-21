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17:38 21 Mayıs 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    CHP'den EYT'lilere 23 Haziran çağrısı: Pusulalara EYT yazmayın, oyları heba etmeyin

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (105)
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    Eskişehir’de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile iftar yemeğinde bir araya gelen CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde oy pusulalarına EYT yazmamaları çağrısında bulundu. Çakırözer, "İstanbul seçimlerinde lütfen pusulalara EYT yazmayın, oylarınızı heba etmeyin" dedi.

    CHP'li milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldiği EYT’lilere 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde oy pusulalarına EYT yazmamaları çağrısında bulundu.

    Deniz Zeyrek
    © Fotoğraf : Twitter
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    Cumhuriyet'ten Arif Anbar'ın haberine göre, EYT’lilerin haklı mücadelelerinde gösterdikleri dayanışmanın sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya örnek olduğunu ve her zaman EYT’lilerin yanında olduklarını dile getiren Çakırözer ve Süllü, şunları söyledi:

    "Sadece Türkiye’de değil dünyaya örnek bir dayanışmayı ülkenin dört bir yanında örgütlediniz. İstanbul’da, Ankara’da meydanları nasıl doldurduğunuz, nasıl güzel bir dayanışma gösterdiniz. Sizleri bir kez daha kutluyoruz ve haklı mücadelenizde her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz."

    Çakırözer, "Biz sadece ve sadece sizin bu örnek mücadelenizin sesi olmaya çalışıyoruz. Bu kutsal mücadelenize ses olmaya çalışıyoruz. Mücadele sizindir. Haklısınız, haklıyız, kazanacağız” diye konuştu.

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    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
    © AA /
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    31 Mart seçimlerinde EYT’lilerin tepki olarak oy pusulalarına EYT yazmasının oyların iptaline neden olduğunu ve binlerce oyun heba olduğunu vurgulayan Çakırözer, "Seçimlerde tepkinizi gösterdiniz haklı olarak ama gösterdiğiniz tepkiler oyların iptali olarak sonuçlandı. Belki de İstanbul’da farklı bir sonuç olacaktı, seçim belki daha fazla kazanılacaktı” dedi.

    CHP'li vekiller, "Sizlerden rica ediyoruz İstanbul’daki tüm EYT’li dostlara bu akşamdan başlayarak gerekirse her gün, her akşam ama özellikle de 22 Haziran akşamı söyleyin lütfen oy pusulasına EYT yazmayın. Artık çok basit bir oy var. Meclis’te EYT’ye evet diyenler ile hayır diyenler. Bu zor bir tercih değil, belki öncesinde çok tercih vardı ama artık sadece iki tercih var. EYT’yi hayır diyenler, EYT’ye evet diyenler, sizin kutsal mücadelenize ses olmak isteyenler, biz yanınızdayız diyenler. Lütfen oylarını heba etmeyen. Bu gerçekten çok önemli bir seçim ve aynı zamanda Türkiye’nin kader seçimi. Bu seçimin kaderini siz belirleyeceksiniz buna inanın ve lütfen hata yapmayın. Her şey çok güzel olacak ve Türkiye’nin dört bir yanı bayram olacak" ifadesini kullandılar.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (105)
    Etiketler:
    Oy pusulası, 23 Haziran İBB seçimleri, Utku Çakırözer, EYT, CHP
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