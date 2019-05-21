Habertürk yazarı Sarıkaya: AK Parti 'Oyları çaldılar', CHP ise 'İsraf ettiler' söylemi üzerinden hareket edecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenme kararı verilen İBB Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin tutumuna değinerek 'Yani 'çaldılar yerine, israf ettiler, israfçılar' söyleminin daha büyük etki yaptığı kararına varılmış" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ''Çalma' ile 'İsraf' mücadele edecek'' başlıklı bugünkü yazısında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilerek 23 Haziran'da yenilenme kararı alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimlerine değindi.

"Yenilenecek sandığa bir ay kala partilerin propagandayı hangi zemin üzerinde yürütecekleri de belli olmaya başladı. Belli ki partiler çerçevesi aynı kalmak kaydıyla propagandalarını iki zeminde yürütecek. Biri belediye, diğeri ise sandık üzerinden oy isteyecek" diyen Sarıkaya, 'Her iki kesimin önemli aktörleri ile dün konuştuğunu' belirterek Binali Yıldırım cephesinin propagandasının 'Oyları çaldılar' söylemi üzerinden ilerleyeceğini aktardı.

Sarıkaya ayrıca, YSK tarafından yayınlanması beklenilen gerekçeli iptal kararının AK Parti'nin bu stratejisinin dayanak noktası olacağını söyledi.

'BAKALIM HANGİSİ ETKİLİ OLACAK'

CHP'nin stratejisinin ise 'İsraf ettiler' söylemi üzerinden kurulduğunu belirten Sarıkaya, şunları söyledi:

"Yani 'çaldılar' yerine, 'israf ettiler, israfçılar' söyleminin daha büyük etki yaptığı kararına varılmış.

Birilerinin yaşam alanına dönüştürülen lüks misafirhaneler, belediyenin malı olmasına karşın Anadolu’nun farklı kentlerinde varlıklı kişilerin kullanımında olan kiralık otomobillerin listesi çıkarılmış.

Bunların İstanbul’un 16 milyonunun malı olduğu, israf önlendiği takdirde, hizmetin çok daha ucuzlayacağına vurgu yapılması kararına varılmış.

Bakalım hangisi daha etkili olacak."