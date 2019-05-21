Okçular Vakfı: İBB'den herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir

Okcular Vakfı, bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) vakfa herhangi bir para aktarımının söz konusu olmadığını bildirdi.

Okçular Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü grup toplantısındaki konuşmasında, "Yeni moda şu; çocuğa, eşe, dosta vakıf kurduruyorlar. Sonra devletin, milletin parasını bu vakıflara aktarıyorlar. Sadece İBB’den vakıflara 850 trilyon lira aktarılmış. Kimin vakfı olduğunu biliyorsunuz. Okçuluk Vakfı‘na 16,5 trilyon lira yatırılmış. Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı." dediği hatırlatıldı.

© Fotoğraf : Twitter İBB hangi vakıf ve derneklere ne kadar para yardımı yaptı?

Açıklamada, Okçular Vakfı'nın 2013 yılında tüzel kişiliğe kavuşmuş, özel hukuk hükümlerine tabi, kar amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan, başta okçuluk olmak üzere, ata sporları ile bütün spor dallarını, bugünün ve geleceğin nesillerine sevdirmek, sporcuları eğitmek, maddi ve manevi olarak desteklemek, sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanmasına ve ülkenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş resmi, kamu yararına çalışan Türkiye’nin medarıiftiharı olan bir vakıf olduğu vurgulandı.

"Okçular Vakfı‘na bugüne kadar İBB'den herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Vakfımız ile İBB, 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında kültürel ve sportif faaliyetleri içeren projeler gerçekleştirmiştir. Bu projeler kamuoyuna açık, toplumsal hiçbir fark gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın yararlandığı ve/veya yararlanabileceği projelerdir."

'AKŞENER İFFİASINI KANITLAMAKLA MÜKELLEFTİR'

Açıklamada, Okçular Vakfı'nın tüm faaliyetleri ve organizasyonlarının denetlenebilir, şeffaf ve tamamıyla kamu yararına olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Meral Akşener, Okçular Vakfı'nın sosyal ve kurumsal yapısındaki bu hassasiyetini dikkate alarak açıklama yapması gerekirken, tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan bu açıklamayı yapmasını akıl tutulması olarak niteliyor, reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Sayın Meral Akşener iddiasını ispatla mükelleftir. Bu iddiasını ispatlamaya davet ediyoruz. Aksi halde kendisini 'müfteri' ilan edeceğiz ve hakkında hukuki ve yasal yollara başvuruyoruz."



-"Yasal yollara başvurulacak"

Vakıfla ilgili bu tür tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan ulusal ve yerel basında, internet sitelerinde, sosyal medyada haber yapan, yayınlayan kişi ve kurumların şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, reddettikleri bu tür haberleri yapanlar hakkında hukuki ve yasal yollara başvurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okçular Vakfı; tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan bu saldırılara karşı boyun eğmeyecek, Malazgirt ruhu, fetih şuuru ve 15 Temmuz kararlığı ile ülkesi, gençliği ve milleti için çalışmaya büyük azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."