İBB'den Akşener'in Okçular Vakfı iddialarına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in "Okçular Vakfı'na İBB’den 16.5 trilyon lira aktarılmış, yahu Malazgirt Meydan muhaberesinde bu kadar ok atılmadı" iddialarına ilişkin paylaşımda bulunarak, “İBB’den hiçbir vakfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir” açıklaması yapıldı.

İBB sosyal medya hesabı Twitter’den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

İBB’den yapılan açıklamada, “Sayın Meral Akşener’in bugün partisinin grup toplantısında dile getirdiği iddialar, daha önce de (02/02/2019) açıkladığımız gibi gerçek dışıdır. İBB’den hiçbir vakfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.

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Sayın Meral Akşener’in bugün partisinin grup toplantısında dile getirdiği iddialar, daha önce de (02/02/2019) açıkladığımız gibi gerçek dışıdır.

İBB’den hiçbir vakıfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir.https://t.co/w6cKrfYcJO — İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) May 21, 2019

Akşener partisinin grup toplantısında, İBB'den Okçular Vakfı'na 16.5 trilyon para aktarıldığını iddia ederek şöyle konuşmuştu:

© AA / Emrah Yorulmaz Okçular Vakfı: İBB'den herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir

"Milletimizi açlığa sefalete mahkum edenler maalesef bir takım değerlerimizi perde yaparak altına saklanıyorlar. Vakıf işi de böyle. Bizim bildiğimiz vakıf insanların mallarını hayır için bağışlamasıdır. Vakıflar milletten almaz. Ama yeni moda şu bir akrabaya vakıf kurduruluyor sonra devletin kaynaklarını buralara aktarıyorlar. Allah’tan korkun. Sadece İBB’den bu vakıflara 850 trilyon lira aktarılmış. Mesela okçular vakfı diye bir vakfı var. Kimin olduğunu biliyorsunuz. Bu vakfa sadece İBB’den 16,5 trilyon lira aktarılmış. Yahu Malazgirt Meydan muhaberesinde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı. Gençler bu nasıl oktur? Sanki S-400 füzesi. İstanbul seçimin iptal edilmesinin asıl amacı budur. Yaptıkları yağmanın devam etmesini sağlamak. Bir avuç yağmacının saltanatı sürsün diye milletin iradesini yok saydılar."