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01:16 22 Mayıs 2019
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    Ziya Selçuk

    Bakan Selçuk, liselerde yeni modelin detaylarını paylaştı

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde uygulanacak yeni modelde, öğretmen eğitiminin, materyallerin geliştirilmesinin ve rehberliğin kritik bir öneme sahip olacağını bildirdi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
    © AA /
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    Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden, "Ziya Öğretmen Ortaöğretim Tasarımı'nı Anlatıyor" başlığıyla yayınlanan videolarda, Bakan Selçuk'un liselerdeki yeni model tasarımına ilişkin sorulara verdiği yanıtlar paylaşıldı. Videolar, Bakanlığın sosyal medya mecralarından da paylaşıldı. 

    Bakan Selçuk, "Tasarımın başarılı olabilmesi için gereken en önemli unsurlar neler?" sorusunu yanıtlarken, "Öğretmen eğitimi, materyallerin geliştirilmesi ve rehberlik son derece kritik bir üçlü" değerlendirmesinde bulundu. 

    Öğrencilerin ders seçmesi için çok güçlü ve kariyer yönlendirme sistemine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Selçuk, "Öğretmen eğitimi sağlanmadan, içerikler, materyaller geliştirilmeden, çok kuvvetli bir kişisel rehberlik ile kariyer yönlendirme yapısı kurulmadan böyle bir sistemi hayata geçirmek çok zor" dedi. 

    YENİ SİSTEMİN DERS KİTAPLARI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

    Önce öğretmenlerin yetişmesine yönelik katkılar sağlayacaklarına değinen Selçuk, yeni bakış açısına uygun ders kitaplarının, materyallerin geliştirilmesi için hazırlık yapmaya başladıklarına değindi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
    © AA /
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    Bu tasarım yapılırken nelere dikkat edildiğine ilişkin bilgileri de veren Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu tasarımı yaparken elbette dünyanın gideceği yeri dikkate alıyoruz. Eğer bugüne göre bir şey yaparsak bugünün doğasını dikkate alarak bir şey yaparsak bu ülkenin ve dünyanın geleceği konusunda yeterince duyarlılık geliştirmiş olmayız. Bu coğrafyada bu topraklarda bu değer sisteminde gençlerimizin nasıl bir kimlikle ortaya çıkması gerektiğini de çok önemsiyoruz çünkü biz sadece kendimiz için bir eğitim yapmıyoruz, biz dünyaya da katkı sağlamak için eğitim yapıyoruz".

    Bakan Selçuk, yeni sistemin anahtar kavramlarını ise "Derinleşme, tasarımsal düşünce, toplumsal fayda, çok yönlü yetişme, çift kanatlılık, öğrencinin kendisiyle buluşması, ilgi alanları, kişiselleştirmeye olanak sağlama, bilgi kuramı, sistem kavramı, esnek yapı, sertifika programları" şeklinde sıraladı. 

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bu anahtar kavramların tümünün birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi. 

    Yeni tasarımda, öğrencilerin portfolyosundaki tüm özelliklerini dikkate alıp sertifikaları ile birleştirildiğinde mezuniyette nasıl bir profile sahip olduğu konusunda bir öngörüye sahip olacaklarını dile getiren Selçuk, öğrencilerin ayrıca haziran ayında projelerini sergileme fırsatı bulacağını böylece bütünsel bir fotoğrafın çok rahat görülebileceğini vurguladı. 

    öğretmen, atama, MEB
    © AA /
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    Öğrencilerin 9. sınıfta belirli bir kavram üzerinden birlikte bir konuyu nasıl alabileceklerine ilişkin duyarlılıklarını geliştireceklerini belirten Selçuk, böylece akademik gelişime zemin hazırlanacağını vurguladı.

    Selçuk, yeni tasarımın ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitenin ayrı ayrı bakış açısıyla öğrenci yetiştirmesinin öne geçilmesi için ciddi bir işlev üstleneceğini dile getirdi.

    'DERSLER NEYE GÖRE SEÇİLECEK?'

    "Dersler neye göre seçilecek?" sorusuna karşılık Bakan Selçuk, öğrencilerin, ilgi, yetenek ve merakının fotoğrafının çekileceğini ve derslerin öğrencinin çift kanatlılığını koruyarak seçebileceğini anlattı. 

    Yeni tasarımın okul profili, okul gelişim modeli, öğretmen ve yönetici eğitimi ile doğrudan ilişkili olacağını da aktaran Selçuk, "Sistemin merkezinde öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz son derece kritik bir öneme sahip. Tüm eğitimlerin planlaması yapıldı" dedi. 

    Dana önce yapılan öğretmen eğitimlerinden farklı bir bakış açısının oluşturulmaya çalışılacağının altını çizen Selçuk, "En az bir yıl başlangıç eğitimi için öğretmenlere fırsat tanıyacağız. Yıllar içinde adım adım yürütülecek ama bunu yürütürken yükseköğretim kurumları, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ele alacağız. Öğretmenlerimiz, Türkiye'den ve dünyadan birçok kaynağı kullanarak yeni tasarım konusunda farkındalıklarını ve becerilerini geliştirme imkanı bulacaklar." diye konuştu. 

    Ortaöğretim sisteminin nasıl hayata geçirileceğinin bir takvim doğrultusunda yapılacağını anlatan Selçuk,  "2019-2020 yılının bu tasarımın hayata geçirilmesi için materyal, içerik geliştirme, öğretmen yönetici eğitimi, rehberlik sisteminin oluşturulması gibi birçok hazırlığı taşıyan bir yıl olacak." ifadesini kullandı. 

    Bu takvimi yürütmenin aynı zamanda bir sınavla da ilişkili olacağının altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

    "Üniversiteye girişle ilgili bir sınavdan söz ediyoruz. Bu sınav söz konusu ise biz sadece sınavın kendisini tekil olarak ele almıyoruz. Biz bir taraftan Türkiye'de sınav baskısının azalması, okullar arasındaki imkan ve öğrenme farklılıklarının azaltılması ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Buna bağlı olarak da ortaöğretim tasarımının sınav yaklaşımını da ortaya koyuyoruz. Yükseköğretimde yeni ortaöğretim tasarımına ilişkin olarak bir sınav değişikliğinin de söz konusu olması ama 2024 yılına kadar süren bir süreçten söz ediyorum. Çünkü önümüzdeki yıllar, hazırlık yılı ve en son 2024 yılında bu öğrencilerimizin üniversite sınavına girmesini bekliyoruz. Üniversite sınavında şu anda elbette bir değişiklik söz konusu değil. YÖK ile yapılacak istişareler sonucunda ortaöğretim tasarımının gerektirdiği sınav yaklaşımının da ortaya konulması elbette söz konusu olacaktır. Bu aşamaya henüz 4-5 yıl olduğu için şu anda biz sadece hazırlık süreçleriyle ve takvimimizin aşama aşama ilerlemesiyle ilgileniyoruz."

    Etiketler:
    Eğitim, YÖK, Lise, MEB, Ziya Selçuk
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