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01:16 22 Mayıs 2019
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    Yıldırım: Öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düştü, tabii aradaki farkın ne olacağını merak ediyorsunuz

    © AA / İslam Yakut
    Türkiye
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    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Biliyorsunuz öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düştü. Tabii aradaki farkın ne olacağını merak ediyorsunuz. 45 liralık farkı belediye destek olarak size verecek. Dolayısıyla siz zarar etmeyeceksiniz. Belediye desteklemek suretiyle bu farkı size verecek" dedi.

    Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı
    © Fotoğraf : Twitter
    CNN Türk: Tarafsız Bölge'de Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuştu, İmamoğlu yayını 1 saat 25 dakika sürdü
    Yıldırım, Haliç Kongre Merkezinde İstanbul Halk Ulaşım AŞ ile Türkiye Ayakkabı Sektörü Geleneksel İftar programlarına katıldı. Program öncesinde bir halk otobüsünün direksiyonuna oturan Yıldırım, "Kolay artık, şoförlük de kolaylaştı" diye espri yaptı.

    İftar öncesinde 5 halk otobüsü firmasının başkan ve yöneticileri ile İETT ve belediye yetkilileriyle bir araya geldiğini anlatan Yıldırım, "Bugünkü toplantının iki tane önemli müjdesi var. Bunlardan bir tanesi sizin belediyeden alacağınız hakedişler var. Onlar ödenecek. Onun kararı alındı. Arkadaşlarla görüştük, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde, bayramdan önce mutlaka bu paralarınızı alacaksınız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

    Yıldırım, "Biliyorsunuz öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düştü. Tabii aradaki farkın ne olacağını merak ediyorsunuz. Oradan oluşan fark ne kadar? 45 lira. 45 liralık farkı belediye destek olarak size verecek. Dolayısıyla siz zarar etmeyeceksiniz. Belediye desteklemek suretiyle bu farkı size verecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

    Bayramı da şimdiden tebrik eden Yıldırım, "Bayramınız mübarek olsun. Daha sonra da kurban bayramı var. Ama iki bayram arasında da 23 Haziran'da da İstanbul'un bayramı var. Bu bayramda hep beraber kutlamaya hazır mısınız?" diye konuştu.

    Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı
    © Fotoğraf : Twitter
    Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı

    '16 YILDIR YAPTIKLARIMIN ÇOK DAHA GÜZELİ İÇİN GAYRET EDECEĞİM'

    Daha sonra Türkiye Ayakkabı Sektörü Geleneksel iftar programına geçerek konuşan Yıldırım, "Üretmek, üretmek, üretmek... Bir ülkenin kalkınması refahı için olmazsa olmaz. Ekonominin lokomotifi üretmek." şeklinde konuştu.

    16 yıl boyunca siyasette birçok hizmette bulunduğunu da kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı: "11 yaşında Binali olarak geldiğim, bu bulunduğumuz muhitte orta ve lise okuduğum, teknik üniversitede mühendislik okudum, yuva kurdum, iş sahibi oldum. Bu şehir beni milletvekili, bakan, başbakan, meclis başkanı yaptı. Dolayısıyla küçük yaştaki Binali'yi Binali Yıldırım yapan bu güzel şehre hizmet etmek için huzurunuzdayım. Nasip olursa desteklerinizle belediye başkanı seçilirsem Türkiye'de 16 yıldır yaptıklarımın çok daha güzelini bu güzel şehre yapmak için gayret edeceğim."

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