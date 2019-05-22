İnşaat kuyusuna düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan'da inşaat alanındaki kazıkların çakılması için açılan kuyuya düşerek yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.