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07:20 22 Mayıs 2019
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    İBB Meclisi

    Kulis: Yakında İstanbul'da su ve öğrenci akbili indirimine benzer yeni müjdeler verilecek

    © DHA /
    Türkiye
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    Türkiye gazetesinde yer alan ve kulislere dayandırılan haberde "Yakında su ve öğrenci akbili indirimine benzer yeni müjdeler verilecek. Büyük mitingler olmayacak, il başkanları hemşehrilerine yakın markaj yapacak. Binali Yıldırım ‘sözü geçen’ aile büyükleri ile buluşturulacak" dendi.

    Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti, İstanbul seçimleri için atılacak adımları belirleyerek adım adım uygulamaya başladı.

    Deniz Zeyrek
    © Fotoğraf : Twitter
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    İstanbul’da oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) üst üste toplantılar yapan AK Parti yönetimi, 31 Mart öncesinde açıklanan büyük projeleri yeniden gündeme getirmek yerine, kampanyayı vatandaşın günlük hayatını kolaylaştıracak mikro projeler üzerine kurdu.

    AK Parti kurmayları, İstanbul’da yapılan su indirimi ve öğrenci akbili indirimine benzer, gençler, kadınlar ve dezavantajlı kesimlere yönelik yeni projelerin devreye gireceğini dile getirdi. İnsana değecek bu uygulamaların etap etap Binali Yıldırım tarafından açıklanacağı belirtiliyor. İstanbul’daki SKM’da görev yapan AK Partili Aziz Babuşçu da “Yeni projelerin öne çıkacağını düşünüyorum. Çünkü büyük projeler dendiğinde Binali Yıldırım hatırlanıyor. Vatandaşın günlük hayatına değecek adımların atılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

    BÜYÜK MİTİNG YOK

    31 Mart’ta teşkilat çalışmalarında yaşanan aksaklıkları tespit eden AK Parti yönetimi, 23 Haziran seçimleri için farklı bir strateji belirledi. Büyük mitingler yerine mahalle, sokak ve ev toplantıları, hemşehri dernekleri toplantıları düzenlemeye başlayan AK Parti, en çok da vatandaşla yüz-yüze iletişim kurulması stratejisi uyguluyor.

    AK Parti kurmayları “Zaman kısıtlı. Büyük mitingler veya ilçe bazında mitingler öngörülmüyor. Ama kampanyanın gidişatına göre, belki birkaç ilçede miting olabilir. Ama tüm hedefimizi, çarşıdapazarda, evlerde bire bir görüşmeler üzerine belirledik” dedi.

    Abdülkadir Selvi
    © Fotoğraf : YouTube
    Selvi: AK Parti, mağduriyeti CHP’nin elinden almak için karşı kampanya planlıyor
    TECRÜBELİLER GÖREVE

    Mahalle temsilcilerini tahkim eden, 31 Mart’ta kampanyanın dışında kalan tecrübeli isimleri seçim çalışmalarında görevlendiren AK Parti yönetimi, sandık başında yaşanan hataların tekrar etmemesi için de tüm görevlilerini bugünden itibaren yoğun bir eğitime alacak. Seçim çalışmalarına katılacak mahalle temsilcilerine vatandaşla yüz-yüze iletişim teknikleri, sandıklarda görevlendirilecek partililere ise ‘seçim hukuku’ eğitimi verilecek. Sandık başında en küçük bir zafiyet yaşanmaması için tedbir alınacak.

    İL BAŞKANLARI DEVREDE

    AK Parti’de çok sayıda il başkanı da İstanbul seçimleri için çalışacak. İl başkanları ‘hemşehrilerini, eşini-dostunu’ ziyaret ederek Yıldırım’a destek isteyecek. Ayrıca, Binali Yıldırım’ın aileler üzerinde ‘sözü geçen’ aile büyükleri ile buluşturulacağı ve çalışmalarını daha çok CHP’nin oy deposu olarak görülen yerlerde sürdüreceği belirtildi.

    SEÇMENİ SUÇLAMAK YOK

    Cem Küçük
    © Fotoğraf : Twitter
    Cem Küçük: Medya oyunlarıyla İmamoğlu aleyhine iş yapılmak istendikçe ters tepiyor
    Milletvekilli ve teşkilatlara “Ulaşabildiğiniz herkese ulaşın. Nerede bir dostunuz, arkadaşınız varsa, tek tek arayın, destek isteyin” mesajı verilirken, seçim çalışmaları sırasında ‘Seçmene ayar verilmesi’ anlamına gelecek davranışlardan kaçınılması uyarısı yapıldı.

    AK Parti kurmayları “Seçmen bize oy vermedi diye onu suçlamayacağız. Haklı gerekçeleri vardır. Seçmene niye sandığa gitmedi diye asla suçlayıcı olmayacağız. Seçmenin beklentilerini karşılamaktan uzaklaşan bir davranış olmuşsa, seçmen buna bir tavır koyar. Biz yeniden kendimizi ifade edeceğiz. Sandığa gidişin az olduğu mahalle ve sandıklarda, birebir temas kurarak, sandığa gitmeleri konusunda iknaya dönük çalışma yapacağız. Bu tavrın sürdürülmesinin ağır maliyeti olacağını anlatacağız” değerlendirmesini yaptı.

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, CHP, indirim, akbil, öğrenci, Su, kulis, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti
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