İYİ Parti kurultaya gidiyor

Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre; İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından 3. olağanüstü kurultayına gitmeye hazırlanıyor. Tüzük değişikliğinin birinci gündem olacağı kurultay programı ise netlik kazandı.
- Yoklama ve açılış,- Kurultay Divan Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 3 Katip Üye)
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
- Parti Tüzük Komisyonunun kurulması ve çalışması,
- Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in konuşması,
- Parti Tüzük Komisyonundan gelen raporun okunması ve değişiklik önerilerinin oylanarak karara bağlanması,
- Dilek ve temenniler,- Sayın Genel Başkanın teşekkür konuşması,
- Kapanış.
ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
Öte yandan kurultayda şu maddelerin ele alınması bekleniyor:
- Uygulamada doğan aksaklıkları giderecek düzenlemeler yapılacak,
- Kadın kolları kurulacak. Oluşturulacak kadın kollarının ve teşkilatlanma modeli belirlenecek,
- Hazineden alınan yardımın, teşkilatlara dağıtılması için yöntem belirlenecek,
- Genel İdare Kurulu (GİK)'nun sayısı 50 kişiye düşürülecek.
- Genel Başkan, istemesi durumunda, GİK dışında parti üyesi olan 3 kişiye "Başkanlık Divanı"nda görev verebilecek.
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