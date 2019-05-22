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08:56 22 Mayıs 2019
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    İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener

    İYİ Parti kurultaya gidiyor

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    31 Mar seçimlerinin ardından parti tüzükğünde değişik yapmaya hazırlanan İYİ Parti’de kurultay takvimi netleşti.

    Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre; İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından 3. olağanüstü kurultayına gitmeye hazırlanıyor. Tüzük değişikliğinin birinci gündem olacağı kurultay programı ise netlik kazandı. 

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    Parti kaynaklarından edilen bilgiye göre, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00'da Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde gerçekleştirilecek kurultayın gündem maddeleri şöyle:

    - Yoklama ve açılış,- Kurultay Divan Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 3 Katip Üye)

    - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

    - Parti Tüzük Komisyonunun kurulması ve çalışması,

    - Genel Başkan Sayın Meral Akşener’in konuşması,

    - Parti Tüzük Komisyonundan gelen raporun okunması ve değişiklik önerilerinin oylanarak karara bağlanması,

    - Dilek ve temenniler,- Sayın Genel Başkanın teşekkür konuşması,

    - Kapanış.

    ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

    Öte yandan kurultayda şu maddelerin ele alınması bekleniyor:

    - Uygulamada doğan aksaklıkları giderecek düzenlemeler yapılacak,

    - Kadın kolları kurulacak. Oluşturulacak kadın kollarının ve teşkilatlanma modeli belirlenecek,

    - Hazineden alınan yardımın, teşkilatlara dağıtılması için yöntem belirlenecek,

    - Genel İdare Kurulu (GİK)'nun sayısı 50 kişiye düşürülecek.

    - Genel Başkan, istemesi durumunda, GİK dışında parti üyesi olan 3 kişiye "Başkanlık Divanı"nda görev verebilecek.

    Etiketler:
    detay, Kurultay, Meral Akşener, İYİ Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
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