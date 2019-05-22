Kayıt
10:24 22 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul Yerel Seçim 2019 Sonrası Ak Parti Afiş

    Yeni Şafak yazarı Acet: AK Parti’nin bu seçimde daha derinlemesine yöntemlerle hareket edeceğini biliyoruz

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (110)
    0 03

    Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak "AK Parti’nin bu seçimde daha az gözle görülür ama daha derinlemesine yöntemlerle hareket edeceğini biliyoruz" dedi.

    Mehmet Acet, Yeni Şafak'ta "İstanbul için taktik savaşları" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ankara’da bu aralar borsa gibi inişli çıkışlı trend izleyen bir takım sorular dolaşıyor. Bunlardan birisi, Bakanlar Kurulu değişecek mi, değişmeyecek mi sorusu. Bu durum bazen bir delinin kuyuya bir taş atıp, 40 akıllının o taşı çıkaramaması haline dönüşebiliyor" ifadesini kullandı.

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    İmamoğlu: Vakit olsaydı özel kalem müdürlüğündeki araçları alıp Yenikapı'da gösterecektim
    Acet şöyle devam etti:

    "Bir ortamda, bir kişi önemli bir kaynaktan böyle bir kulis bilgisi aldığı imasıyla böyle bir fikir ortaya atıyor, sonra o haber oradan başka ortamlara çarpan etkisiyle yayılıyor, en sonunda da herkes gerçekten bir şeyler olacakmış gibi beklenti içerisine giriveriyor.

    Veriye dayalı olarak bir şeyler söylememiz gerekiyorsa, söyleyeceğimiz şey şudur:

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonra parti yönetimiyle yaptığı toplantılarda, kimse sormadığı halde konuyu kendisi gündeme getirip, Kabine değişikliği yapacağının değil, yapmayacağının sinyallerini verdi.

    Üstelik bunu birkaç ortamda tekrarladığını da biliyoruz.

    Yani şu aşamada eğer bir Bakanlar Kurulu değişikliği olursa bunun sürpriz olacağını söyleyebiliriz.

    Ayrıca bu konular tartışılırken bazı hususların göz ardı edildiğini görüyoruz.

    Kabine değişikliği, ilgili bakan ya da bakanların başarısızlığı haricinde, yeni yönelimler, yeni politikalar üzerine yapılırsa bir değer taşır diye düşünmekteyim.

    Ak Parti’nin 17’nci yılını doldurmaya doğru giden iktidarı döneminde, 10 yıldan fazla bakanlık yapan isimler olmuştur.

    Birçok isim de o kadar olmasa da, yine uzun diyebileceğimiz sürelerde o koltuklarda oturup ülkeye hizmet etmişlerdir.

    Abdülkadir Selvi
    © Fotoğraf : YouTube
    Selvi: YSK'da muhalif üyelere 'Birkaç sayfalık muhalefet şerhini yazamadınız mı?' diye tepki gösterildi
    Ama burada dikkat çekici olan nokta şudur:

    Donanımıyla, ehliyetiyle, duruşuyla bir bakan bir koltukta ne kadar uzun süre kalmışsa, o bakanlıktan bir başarı hikayesinin çıkma ihtimali o oranda yüksek olmuştur.

    Bu da demek oluyor ki;

    Genel siyasi istikrarla ‘Bakanlar Kurulu istikrarı’ arasındaki ilişki, bir diğerini tamamlayan bir niteliğe sahip.

    Nihayetinde sık sık Kabine değişikliği yapmak iyi bir şey değildir demeye getiriyorum.

    Ehliyet, liyakat, donanım, güven gibi kriterleri korumak şartıyla tabi.

    İSTANBUL SEÇİMLERİNİ Mİ BEKLİYOR?

    Erdoğan, her seçim sonrası olduğu gibi 31 Mart’ın ardından da bir balkon konuşması yapmış ve gerekli muhasebeyi yapıp, çıkarılması gereken dersleri çıkaracaklarını duyurmuştu.

    Ancak İstanbul seçimlerinin sonuçları önce uzun süre netleşmeyince, devamında iptal ve yenileme kararı gelince, odaklanma oraya yöneldi.

    Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul kararı, Ramazan ayının ilk günü iftar vaktine yakın bir saatte gelmişti.

    Geride kalan 15 günlük döneme baktığımızda, bu ayın dinamiklerinin seçim kampanyasına da yansıdığını görüyoruz

    İftar programları, sahur programları…

    Ak Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’a 31 Mart öncesi yaptığımız bir programda günde kaç saat uyuyorsunuz diye sormuştum.

    Cem Küçük
    © Fotoğraf : Twitter
    Cem Küçük: Medya oyunlarıyla İmamoğlu aleyhine iş yapılmak istendikçe ters tepiyor
    ‘4 saat’ diye cevap vermişti.

    Kendisi muhtemelen Ramazan aylarında da sahura kadar ayakta kalıyor, bu dört saatlik uykusunu sabah 4.30/5.00’ten sonra alabiliyordur.

    Yine geride kalan bu 15 günlük süreye baktığımızda, Ak Parti’nin sadece Binali Yıldırım’ı öne çıkartan bir kampanya yürüttüğünü görüyoruz.

    23 Haziran seçimlerinin sonuçlarını, büyük ölçüde 31 Mart’ta sandık başına gitmeyenlerin alacağı yeni tutum belirleyecek.

    31 Mart’ta 1 milyon 700 bin civarında seçmenin oy kullanmadığını biliyoruz.

    Bu kitlenin büyük bölümünün zaten sandık başına gitmeme alışkanlığına sahip olanlardan oluştuğunu hesaba katmakla birlikte, 31 Mart’ta Haziran 2018 seçimlerine göre dikkate değer bir seçmen grubunun da sandığa gitmediğini biliyoruz.

    Bu kitlenin yüzde 70’nin de Ak Parti’ye önceki seçimlerde oy vermiş olanlardan oluştuğu değerlendiriliyor.

    Ak Parti’nin bu seçimde daha az gözle görülür ama daha derinlemesine yöntemlerle hareket edeceğini biliyoruz.

    Acaba küskünler nasıl ikna edilebilir?

    İkna etmenin teoride her zaman iki yolu vardır:

    1-Sözle yapılan ikna çalışması,

    2-Eylemle yapılan ikna çalışması.

    Küskünlerin neye niçin küskün olduklarıyla ilintili olarak buna bakmak gerekir.

    Bazı durumlarda bir güler yüz, bir kapı çalma, bir gönül alma yeterli olabilir.

    Daha küçük ölçekli seçim bölgelerinden söz ediyor olsaydık, yerel dinamiklerin daha baskın olabileceğini söylerdik ama İstanbul seçimlerinin rüzgarının Türkiye’nin rüzgarından ziyadesiyle etkilendiğini söylemek yanlış olmasa gerek."

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (110)
    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yöntem, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Festivalde şıklık geçidine katılanlardan ABD'li oyuncu ve model Bella Hadid.
    72. Cannes Film Festivali’ne damga vuran güzeller
    Karikatür
    Venezeülla'ya müdahale iddiası hatırlatılan Trump, 'ekonomik işgalden' yana olduğunu söyledi
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet