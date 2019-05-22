İstanbul Havalimanı’nda THY uçağı direğe çarptı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, yolcularını aldıktan sonra pist başına ilerlerken sağ kanadını aydınlatma direğine çarptı.

​Uçağın kanadında hasar meydana gelirken yolcular uçaktan indirildi. Yolcuların başka uçakla Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

İstanbul- Ankara uçuşunu yapmakta olan TK2108 sefer sayılı Boeing 777-300 uçağımız pist başı için taksi yaparken büyük bir gürültüyle sarsıldı. Sağ kanadımız pist kenarındaki bir kuleye çarpmış. Büyük hasar var. Hayatımda böyle bir şeye şahit olmadım. Uçak değiştiriyoruz. pic.twitter.com/DoV7uNFmkr — M. Serdar Kuzuloğlu (@mserdark) May 22, 2019

​Olay sırasında uçakta olan bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, yaşananları Twitter hesabından paylaştı: "İstanbul- Ankara uçuşunu yapmakta olan TK2108 sefer sayılı Boeing 777-300 uçağımız pist başı için taksi yaparken büyük bir gürültüyle sarsıldı. Sağ kanadımız pist kenarındaki bir kuleye çarpmış. Büyük hasar var. Hayatımda böyle bir şeye şahit olmadım. Uçak değiştiriyoruz."

#istanbulhavalimanı hergün yeni süprizlerle bize heyecan yaşatıyor. Kanadı elektrik direğine çarpan pilota da ayrıca helal olsun. Kaldık mı pistte. pic.twitter.com/IrPX6SKm2z — Mete Bayrak (@metebayrak) May 22, 2019

​​​Mete Bayrak da "İstanbul Havalimanı her gün yeni süprizlerle bize heyecan yaşatıyor. Kanadı elektrik direğine çarpan pilota da ayrıca helal olsun. Kaldık mı pistte" ifadelerini kullandı.

THY AÇIKLAMA YAPTI

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 'TK 2108' sayılı İstanbul (IST) -Ankara (ESB) seferini icra etmek üzere kalkış için pist başına doğru taksi yapan "TC-LJE" kuyruk kodlu 'Boeing 777/300' tipi uçağın, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.