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12:00 22 Mayıs 2019
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    Fatih Altaylı

    Altaylı: AKP geçmişten ders almadan hatalarını sürdürmeye devam ediyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    AK Parti'nin seçim stratejisini eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "AK Parti geçmişten ders almadan hatalarını sürdürmeye devam ediyor. Önceki akşam, Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında yaşananlar bunun en somut örneği" dedi.

    Habertürk yazarı Altaylı, CHP tarafından 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin hataları nedeniyle oy topladığını söyledi.

    Emin Çapa
    © Fotoğraf : YouTube
    Eski CNN Türk çalışanı Emin Çapa: İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı
    Altaylı, "Bu siyaset anlayışı ile İstanbul’u kazanmaları pek kolay olmaz. Ben söyleyeyim. Haberleri olsun. Sonra bizi yeniden seçime götürmeye kalkışmasınlar" ifadelerini kullandı.

    Altaylı'nın 'Bütün Karadenizlilere Pontus demek mi istediniz' başlıklı yazısı şöyle:

    "31 Mart seçimlerinden önce bu köşede AK Parti İstanbul İl Örgütü’nün iyi çalışmadığını, seçmeni dinlemede eskisi gibi olmadığını yazmıştım.

    Kızmışlardı. Zaman beni haklı çıkardı. Muhtarlık seçimlerinin AK Parti’ye pahalıya mal olabileceğini de yazmıştım.

    Bu köşenin müdavimleri bunu hatırlar. İsteyen arşive girer bakar. AK Parti geçmişten ders almadan hatalarını sürdürmeye devam ediyor.

    Önceki akşam, Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında yaşananlar bunun en somut örneği.

    Geçmişte Refah’ın, Saadet’in, AK Parti’nin adaylarına yapılan ve toplumda tepki gören muamelelerin beş beteri bugün AK Parti’ye yaranmak, yakın olmak isteyenler tarafından Ekrem İmamoğlu’na yapılıyor.

    'RUM KÖKENLİ İDDİASI TAM BİR SİYASİ İNTİHAR ÖRNEĞİ'

    Tüm bunlardan puan toplayan İmamoğlu oluyor.

    Cem Küçük
    © Fotoğraf : Twitter
    Cem Küçük: Medya oyunlarıyla İmamoğlu aleyhine iş yapılmak istendikçe ters tepiyor
    İmamoğlu’nun ne dediği değil, ne olduğu değil, İmamoğlu’na yapılan muamele gündem oluyor ve vicdan sahibi insanlar tarafından hoş karşılanmıyor.

    Hele hele İmamoğlu için bir ilçe belediye başkanı tarafından ortaya atılan 'Rum kökenli' iddiası tam bir siyasi intihar örneği...

    İmamoğlu’nun Karadenizliliği, 'Rum Pontuslulukla' bağdaştırılmaya çalışılıyor.

    Bunu yapan Belediye Başkanı yıllardır AK Parti’ye destek veren Karadenizli yurttaşlarımızın 'Pontus' olduğunu ima ettiğinin farkında mı acaba!

    AK Parti’nin yıllardır en çok oy aldığı Doğu Karadeniz illerindeki vatandaşlarımız bu duruma içerlemeyecekler mi zannediyor!

    Esenler Belediye Başkanı bu siyasi etikten ve Türkiye’nin bile demokrasi anlayışını yansıtmaktan uzak söylemiyle İmamoğlu’nu zor duruma düşürdüğünü zannederken aslında AK Parti’nin tüm Karadeniz’i kaybetmesine neden oluyor.

    Bu siyaset anlayışı ile İstanbul’u kazanmaları pek kolay olmaz. Ben söyleyeyim. Haberleri olsun. Sonra bizi yeniden seçime götürmeye kalkışmasınlar."

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    Etiketler:
    CHP, Refah Partisi, Mehmet Tevfik Göksu, Doğu Karadeniz, Fatih Altaylı, Habertürk gazetesi, 23 Haziran İBB seçimleri, AK Parti, Ekrem İmamoğlu
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