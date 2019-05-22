Gazeteci Yücel'in Türk hükümetine yönelik tazminat talebi incelemeye alınacak

Gazeteci Deniz Yücel'in, Türkiye'de bir yıl hukuksuz şekilde tutuklu kalması gerekçesiyle açtığı tazminat davasının reddi ile ilgili hüküm bozuldu. Böylece gazetecinin tazminat talebi yeniden incelenecek.

© AFP 2019 / Andreas Arnold / dpa 'Haksız tutuklandığı' gerekçesiyle Türkiye'ye tazminat davası açan Deniz Yücel'e ret

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de hukuksuz şekilde tutuklu kaldığı gerekçesiyle açtığı ancak reddedilen tazminat davası yeniden incelemeye alınacak.

DW Türkçe'nin haberine göre Yücel'in avukatı Veysel Ok, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin red hükmünün, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulduğunu söyledi.

Yücel'in tazminat davası geçen eylül ayında, tutuksuz yargılandığı dava devam ettiği gerekçesiyle reddedilmişti.

2 MİLYON 980 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Avukat Ok, İstinaf Mahkemesi'nin Yücel'in tutuksuz yargılandığı dava sonuçlanmadan da tazminat davası talebinin incelenebileceğine karar verdiğini belirtti.

© AFP 2019 / Kay Nietfeld Almanya'dan Türkiye'ye: İşkence söz konusuysa dostluk biter

Gazeteci Yücel, 2017 Şubat ayında gözaltına alınarak tutuklanmış ve 2018 Şubat ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yücel hukuksuz şekilde tutuklu kaldığını gerekçe göstererek, Türk hükümetine 2 milyon 980 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

Avukatının verdiği bilgiye göre, tazminat miktarı gazetecinin çalışmadığı süre boyunca oluşan maddi kayıp, avukat masrafları ve özgürlüğünün alıkonulması üzerinden belirlendi.