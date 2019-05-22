Temelli'den 'yeni çözüm süreci' iddiasına yanıt: Yeni bir süreç başlayacak ama bu AKP ile olmayacak

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Türkiye'de yeni bir süreç başlayacak ama AKP ile başlamayacak. Gerçekten barış isteyen toplum bir süreç başlatacak. Bunu da demokrasi zeminini genişleterek başlatacak" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, DW Türkçe'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk oldu. Temelli, Öcalan'dan HDP'nin 23 Haziran seçimlerindeki tutumuna kadar birçok soruya yanıt verdi.

© REUTERS / HANDOUT Erdoğan: Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değil

Temelli, Öcalan'ın da tüm hükümlülerin sahip olduğu haklardan yararlanması gerektiğini savundu. Abdullah Öcalan'ın sekiz yıl sonra avukatları tarafından ziyaret edilmesini değerlendiren Temelli, "Çok geç kalınmış bir karar, sekiz yıl boyunca avukatlarının görüşmemesi ciddi bir hak ihlaliydi" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin Öcalan hamlesi olarak değerlendirilen ziyarete ilişkin Temelli, iktidara çok sayıda çağrıda bulunduklarını söyledi:

"Bu siyasete malzeme edilecek bir konu değil. Bu konu ile diğerlerinin birbirinden ayrılmasını çok net vurguladık."

'GERÇEKTEN BARIŞ İSTEYEN TOPLUM BİR SÜREÇ BAŞLATACAK'

Sezai Temelli, Öcalan'ın avukat yasağının kaldırılmasının ardından yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceği yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin de değerlendirme yaptı. Temelli, "Türkiye'de yeni bir süreç başlayacak ama AKP ile başlamayacak. Gerçekten barış isteyen toplum bir süreç başlatacak. Bunu da demokrasi zeminini genişleterek başlatacak" dedi.

Eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu beş bin HDP'linin hapiste olduğuna dikkat çeken Temelli, "Bu beş bin HDP'liyi içeride tutan şey savcıların ve yargıçların yorumu, bir yasa değil" diye konuştu.

'İMAMOĞLU MAĞDUR OLDU'

"Biz HDP olarak karşımızdakilerin bize davranışına göre siyasetimizi belirlemiyoruz" diyen Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerini bir demokrasi referandumu olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

"HDP seçmeni stratejik olarak İmamoğlu'na oy veriyor"



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli İstanbul seçimlerini Nevşin Mengü ile Bire Bir'de değerlendirdi



Tamamını izlemek için: https://t.co/WMwiK9L4kk @SezaiTemelli @nevsinmengu pic.twitter.com/bbDDcnM6gZ — DW Türkçe (@dw_turkce) May 21, 2019

​Seçimlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mağdur olduğunu söyleyen Temelli, "İmamoğlu'na desteğimiz bir demokrasi ittifakı anlayışıyla var ettiğimiz bir destektir. Yoksa herhangi bir sandık sonucuna endeksli bir destekli değildir" dedi.

İstanbul'da tekrarlanacak olan seçimlere ilişkin partisinin öngörülerini de paylaşan Temelli, İmamoğlu'na olan desteğinin biraz daha artmasını beklediklerini söyledi. HDP seçmeninin stratejik olarak İmamoğlu'na oy verdiğini belirten Temelli, "HDP seçmeni İmamoğlu ile yeni tanıştı. İmamoğlu da bu oyların hakkını umarım verecektir" diye konuştu.