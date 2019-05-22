İmamoğlu yol haritasını paylaşıyor: O sandıktan oy pusulası değil, hesap pusulası çıkacak

© AA / Muhammed Enes Yıldırım İmamoğlu: Vakit olsaydı özel kalem müdürlüğündeki araçları alıp Yenikapı'da gösterecektim

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek İBB seçimlerine ilişkin yol haritasını paylaşmaya başladı.

"İktidar vatandaşın 31 Mart'ta verdiği mesajı almamak için direniyor" diyen İmamoğlu'nun açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

"Öyle bir direnç ki, sanki geçici bir görevi, makamı değil de mallarını, mülklerini kaybetmişler gibi, seçim sonucunu kabul etmemek için üretilen bahanelerin, yalanların haddi hesabı yok. Yalnızca bir yerin geçersiz sayılması gibi bir gerekçenin saçmalığına açıklama bulmak için atmadıkları takla kalmadı. Son olarak şaka gibi bir gerekçe daha duydunuz. Bir önceki gerekçeyi açıklayayım. Soyadınıza göre oy vereceğiniz partileri buldu. Sonra tipe bakarak AK Partili olanları anladıklarını ve bu yüzden büyükşehir pusulasını vermediklerini söylediler.

'23 HAZİRAN'DA SANDIKLARA BAYRAM YERİNE GİDER GİBİ GİDECEĞİZ'

Toplumun bu yalanları takip ettiğinin farkındayım ama yapmayın. Mızıkçılığın da bir sınırı var. Normalde bunlara gülüp geçilir, ne yazık ki cevap veriyoruz. Çünkü seçimlere olan inanç asla yitirilmesin istiyoruz. Kimse demokrasiden, sandıktan umudunu kesmesin, başka yollara sapmasın istiyoruz. Sandık namusunu korumak için yine demokrasiden ve sandıktan başka çare olmadığını tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Hep birlikte ispat edeceğiz. 23 Haziran'da bayram yerine gider gibi, neşe içerisinde hep birlikte sandıklara gideceğiz. İstanbul ve Türkiye'nin yeniden demokrasiyle buluşmasını sağlayacağız. O sandık bir adalet, haysiyet, vicdan sandığı olacak. O sandıktan hesap pusulası çıkacak.

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerindeki yol haritasını paylaştığı toplantıdayız. İmamoğlu, İstanbul vaatlerini açıklıyor https://t.co/o5Fag4YKq9 — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) May 22, 2019

​Benim hiçbir kuşkum yok. Göreceksiniz 23 Haziran'da her siyasi inanıştan, görüşten İstanbullular, bu şehrin geleceği için akıllarının ve kalplerinin gösterdiği yoldan gidecek. Mutlaka vicdanlarının hesabını dinleyecekler.

YSK kararıyla herkes şunu net olarak gördü, İstanbul'da israf düzeninden yararlananlar hak, hukuk, vicdan tanımıyor. Bu düzen sadece bir avuç insan için var, bu çok net. O küçük mutlu azınlığın çıkarına koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kullanıyorlar. Bu bozuk düzen, gün geliyor ananızın ak sütü gibi helal mazbatanızı elinizden alıyor.

'HAYATA GEÇMEYEN PROJELERE 226 MİLYON TL ÖDENMİŞ, NASIL ÖNEMLİ PROJELERSE HAYATA GEÇMEMİŞ'

Yarattıkları bu ortamda "Her şey çok güzel olacak" diyenleri fişliyorlar. Benim kampanyama bağış yapan Tekirdağ'daki genç bir kızı, Göknur'u bile yaralamaya çalışıyorlar. Bu israf düzeninin faturasını her gün namusuyla çalışan, vergisini zamanında ödeyen 16 milyon İstanbullu ödüyor. Bunu hep birlikte hatırlayalım, hatırlatalım.

Bakın Sayıştay'ın raporuna göre 2014-2018 arasında borç 6 katına çıktı. Bütçe açığı beş yılda tam 20 kat arttı. 216 milyondan 4 milyara çıktı. Dahasını anlatalım, küçük ama büyük örnekler. Bunlar çok büyük örnekler ama niye küçük diyorum? O kadar çok var ki. Web sitesi için 80 milyon TL harcanmış. Ya tüm Türkiye'nin Web sitelerini bu paraya hallederiz. Yılmaz Ağabey şu an çok üzülmüştür herhalde, 'Vah, vah' demiştir. İBB'de tek bir müdürlük, hayata geçmemiş fikir projelerine 226 milyon TL para vermiş. Artık nasıl önemli projelerse, hayata da geçmemiş.

18 günde bizi ne kadar kıskandıklarını biliyorsunuz arkadaşlar. 18 günde bile israf düzenine dur demeye çalıştık. Suyun yönünü aldık, vatandaşın yoluna çektik. Belediyenin kaynaklarını vatandaşlara akıtmaya başladık. Bu sayede İstanbul'da her aile yılda 540 TL tasarruf edecek. Sadece su indiriminden. Öğrencilerin aylık ulaşım ücretini 85 TL'den 40 TL'ye indirdik. Her iki çocuklu aileden 1080 TL tasarruf edilecek. Kıskanma ne olur, çalış senin de olur diye bir söz var ya. Ya bir de kopya çekiyorlar.

Dün akşam bir programdan konuşuyor. Otobüsçülere konuşuyor herhalde. Benim şubat ayında yaptığım konuşmanın birebir aynısı."