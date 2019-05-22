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13:29 22 Mayıs 2019
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    Şule Çet eyleminde 3 kadına taciz iddiası: Gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    © DHA /
    Türkiye
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    Ankara'da bir plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili davanın duruşması sırasında, adliye önünde basın açıklaması yapan gruptaki 3 kadına tacizde bulunduğu iddia edilen B.K., gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, soruşturma sürdürülüyor.

    Ankara'da cinsel saldırıya uğradıktan sonra plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandıkları davanın geçen hafta yapılan duruşması sırasında, adliye önünde basın açıklaması yapıldı. 

    Şule Çet
    © Fotoğraf : Twitter
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    Bu sırada grupta bulunan üniversite öğrencileri E.Ç., L.M., M.K. ile kimliği açıklanmayan 3 kadın, B.K. adlı kişinin kendilerine sözle ve fiziki olarak tacizde bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

    Polis tarafından gözaltına alınan B.K. sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Çet'in avukatı Umut Yıldırım, duruşma sırasında basın açıklaması yapılırken taciz olayının yaşandığını ifade ederek, "İnsanlar ayrılırken bir erkek tarafından bir grup kadın sözlü ve fiziki tacize uğruyor. Kadınların hepsi karakolda ifade veriyor. Kişi gözaltına alınıyor. Adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderiliyor ve bırakılıyor. Soruşturma yürütülüyor" dedi.

    'KIZINA SAHİP ÇIKSAYDIN SÖZÜNÜN BİR ÜRÜNÜ'

    © İHA / Cem Geçim
    Sanık Aksu'dan Şule Çet'in babasına: Kızına sahip çıksaydın
    Taciz olayının 'Yapıyorum yanıma kâr kalıyor' düşüncesinin, sanık Çağatay Aksu'nun 'kızına sahip çıksaydın' sözünün bir ürünü olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

    "Bunlar o kadar pervasız ki; bir kadın tecavüzü dosyasında dahi yapabiliyorlar böyle bir şeyi. Bu davanın en başından beri söylediğimiz şu; bu davada çıkacak karar ya insanları teşvik edecek böyle olaylara, ya da önüne geçecek, 'dur' diyecek, ya emsal olacak; 'yaparsam cezasını çekerim' düşüncesi olacak, ya da 'evet yapıyorum yanıma kar kalıyor' düşüncesi yerleşecek. O gün duruşmadaki taciz olayı da şu an için 'yapıyorum, yanıma kâr kalıyor' düşüncesinin bir ürünü. Bu aslında sanık Çağatay Aksu'nun 'kızına sahip çıksaydın' sözünün bir ürünü. Bu zihniyet maalesef değişmedikçe, buna yargı 'dur' demedikçe devam edecek böyle olaylar. Biz bu taciz dosyasının da takipçisiyiz. Umarım bu kişi de hak ettiği cezayı alır."

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    Etiketler:
    Duruşma, Umut Yıldırım, Gözaltı, Taciz, Çağatay Aksu, Berk Akand, Şule Çet, Ankara
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