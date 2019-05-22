AYM, Kavala'nın bireysel başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan iş insanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu reddetti.

Kavala'nın bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hak ihlali görmedi. Genel Kurul'un kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla aldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım 2017'de tutuklanan Kavala hakkında hem 15 Temmuz hem de Gezi eylemleri nedeniyle soruşturma yürütüldü. Bu süreçte Kavala, hakkındaki suçlamalarla ilgili bilgilere erişemedi, dosyadaki kısıtlılık nedeniyle suçlamaları öğrenemedi.

Kavala, tutuklu olarak soruşturulurken, 'tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği' iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, yaklaşık 2 yıldır bu başvuruyu görüşmedi.

Dün ise Bireysel başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi raportörünün raporunda, 'Hakkında uygulanan tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasıyla ilgili Kavala’nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi gerektiği' değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.