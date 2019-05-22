Erdoğan: 5 ülke güya adalet dağıtıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakim ve savcı kura töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Devlet adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. Adaletin olmadığı bir devlet tıpkı temelsiz bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuşuyor https://t.co/VuhWK7vtIg— AA Canlı (@AACanli) 22 мая 2019 г.
- BM Güvenlik Konseyi'nde 5 ülke güya adalet dağıtıyor, yok böyle bir şey. Dünyanın 5'ten büyük olmadığını iddia eden ve dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkum eden bir anlayış, bir yapı adil yapı olamaz.
- Şu anda Arakan'da, Libya'da, Filistin'de, Kudüs'te adalet mi var? Adalet dağıttığını söyleyenler sadece insanlığa nasihat çekip insanlığı aldatıyor.
- Adalet konusundaki hassasiyetimizi kaybettiğimiz dönemlerde felaketler ardı ardına gelmiştir.
- Adalet teşkilatımız bir dönem vesayet güçlerinin, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin hatta avukatlar boyutunda baktığımızda diğer bazı terör örgütlerinin ağır saldırılarına maruz kaldı. Yargı kurumlarını hakiki manada millet adına karar veren ve devleti için çalışan bir yapı haline getirmek için çok büyük mücadeleler verdik.
- Bana göre öncelikli olan kanun değil, hukuktur. Burası çok önemli. Kanun yazılır geçer ama hukuk; hak ve halk arasındaki bütünlüğün ta kendisidir.
Ayrıntılar geliyor.
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