Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 ülke güya adalet dağıtıyor, yok böyle bir şey. Dünyanın 5'ten büyük olmadığını iddia eden ve dünyayı bir ülkenin iki dudağı arasına mahkum eden bir anlayış, bir yapı adil olamaz" dedi.