Eğitim Bakanı Selçuk: Neden Çin'deki çocuklar bu dersleri yıllardır alıyor da biz niye almıyoruz?

Liselerdeki yeni eğitim modeline ilişkin konuşan Eğitim Bakanı Selçuk, "Neden Çin'deki çocuklar bu yeni getirdiğimiz dersleri yıllardır standart olarak alıyor da biz niye almıyoruz?" dedi dünyadaki yeni rekabet koşullarına hazırlanılması gerektiğini vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon kanalında, liselerdeki yeni eğitim modeline ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.
2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ilk kez eğitim sisteminin bütün parametrelerini toplu olarak verdiklerine, buradaki alt sistemlerden birinin de ortaöğretimle ilgili olduğuna işaret eden Selçuk, yürütülen tüm çalışmaların birbirini tamamlayıcı, bütünleştirici ve destekleyici nitelikte olduğunun altını çizdi.
Liselerde var olan ders sayısında öğrencilerin dersleri yüzeysel olarak aldığını, bu derslerde bir anlam kümesi oluşturamadığını anlatan Selçuk, "Mesele dersin zorunlu ya da seçmeli olması değil. Mesele nitelik meselesi. Ders sayısını indirmemizin sebebi şu; çocuklar, kendi ilgi, yetenek ve meraklarına uygun alanlarda derinleşsinler. Her çocuğa her şeyi tek paket olarak vermeyelim, ilgi ve ihtiyaçları takip edelim" dedi.
Selçuk, "Mesela bir çocuk diyor ki 'ben tarihte çok ilerlemek istiyorum, çok merak ediyorum tarihi.' O zaman derslerini büyük ölçüde oradan alabilirsin. Temelde bu yapıyı disiplinler üstü bir yaklaşıma taşıyoruz" diye konuştu.
"Neden Çin'deki çocuklar bu yeni getirdiğimiz dersleri yıllardır standart olarak alıyor da biz niye almıyoruz?" diyen Selçuk, dünyadaki yeni rekabet koşullarına hazırlanılması gerektiğini vurguladı.
Selçuk, var olan sistemin çocukların özel yeteneğiyle ilgilenmediğini, tek paket müfredatla derinleşmenin mümkün olmadığını belirterek, yeni sistemin temel stratejisinin daha esnek, daha çok uygulama gerektiren, ekonomi ve hayatla bağlantılı olan bir yapıyı getirme üzerine kurulduğunu kaydetti.
Selçuk, şu anda bir sınav, model değişikliğinin söz konusu olmadığını, zamanı geldiğinde bunun YÖK ile istişare edilebileceğini söyleyerek, burada esas olanın, zamanın ruhunu yakalamak olduğunu anlattı.
Selçuk, müzik, resim, beden eğitimi gibi derslerin seçmeli değil zorunlu olması gerektiği yönündeki görüşlerin anımsatılması üzerine, "Biz burada zorunlu olanların hepsini üst üste koyarsak zaten 16-17 ders yapıyor ve 'hangisi daha az kıymetli' gibi bir soru olmaz, hepsi değerli. Biz ilkokul ve ortaokulda tasarım beceri atölyeleriyle sanatı, sporu, dramayı, mühendislik atölyesi, algoritmayı, robotiği her gün binlerce kez tecrübe ettireceğiz, okul hayatı boyunca" açıklamasında bulundu.
Selçuk, burada önemli olanın öğretmenlerin norm kadrosuna bakarak karar vermek değil, öğrencinin geleceğine hizmet etmek olduğunun altını çizerek, "Ama emin olun 'norm fazlası öğretmenler olacak. On binlerce öğretmen boşa çıkacak' deniyor, hiç öyle bir şey yok. Aslında biraz daha ihtiyaç olacak" ifadelerini kullandı. "Yeni alım mı yapılacak?" sorusuna da Selçuk, "İmkanlar ölçüsünde tabii ki" yanıtını verdi.
Selçuk, yeni model doğrultusunda öğretmenlere verilecek eğitimlere yönelik soru üzerine, şunları kaydetti: "Önümüzde 1.5 sene süremiz var. 9. sınıfın mesela doğa bilimleri, sosyal bilimler gibi farklı olan dersleri var. Bu dersleri vermek için de öğretmen gerekecek. Peki biz 1.5 senede aşağı yukarı 20 küsur bin öğretmenin eğitimini yapmalıyız ki bu dersler bütün Türkiye'de halledilebilsin. Üniversitelerle anlaşmalar imzaladık, eğitim fakülteleriyle çalışmalarımız sürüyor. Sadece bu lise için değil ilkokuldaki tasarım beceri atölyeleri için de drama, masal anlatıcılığı, robotik gibi birçok konuda öğretmenlerimize yan alan ve sertifika hazırlığımız var. Oryantiring, dağcılık, voleybol federasyonlarıyla 100 binlerce öğretmenimizin eğitimi için protokoller imzaladık. Bunların hepsini yıllar içerisinde peyderpey devreye sokacağız."
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