Karamollaoğlu'ndan Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri paylaşımı: Geçenlere geçmeyenlere duyurulur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleriyle ilgili "Geçiş garantisi verilen köprülerin kamuya maliyetleri...Geçenlere, geçmeyenlere duyurulur!" başlığıyla bir video yayımladı.

© Fotoğraf : DHA Astaldi, köprülerdeki hisselerini satışa çıkartıyor

Karamollaoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı videoda köprü ücretlerinin hem vatandaşa hem de kamuya olan maliyetinin devam ettiği belirtildi.

Videoda Osmangazi Köprüsü'ne 32 aylık süre için yaklaşık 38.9 milyon araç garantisi verildiği belirtilirken ancak köprüden geçen araç sayısının yaklaşık 20 milyon olduğu açıklandı. Farkın 19.2 milyon olduğu, bunun kamuya maliyetinin ise 4 milyar TL olduğu paylaşıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise 30 aylık süre için yaklaşık 125 milyon araç geçiş garantisi verildiği belirtilirken, köprüden geçen araç sayısının ise yaklaşık 37 milyon olduğu açıklandı. Kamuya maliyetinin ise 2 milyar 88 milyon TL olduğu açıklandı.

Videonun sonunda ise iki köprüden de geçmeyen araçlar için şirketlere iki buçuk yılda toplam 6 milyar TL ödeme yapıldığı belirtildi.

Geçiş garantisi verilen köprülerin kamuya maliyetleri...

Geçenlere, geçmeyenlere duyurulur! pic.twitter.com/58vdNVaHn8 — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 21, 2019

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