Karamollaoğlu'ndan Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri paylaşımı: Geçenlere geçmeyenlere duyurulur

Videoda Osmangazi Köprüsü'ne 32 aylık süre için yaklaşık 38.9 milyon araç garantisi verildiği belirtilirken ancak köprüden geçen araç sayısının yaklaşık 20 milyon olduğu açıklandı. Farkın 19.2 milyon olduğu, bunun kamuya maliyetinin ise 4 milyar TL olduğu paylaşıldı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise 30 aylık süre için yaklaşık 125 milyon araç geçiş garantisi verildiği belirtilirken, köprüden geçen araç sayısının ise yaklaşık 37 milyon olduğu açıklandı. Kamuya maliyetinin ise 2 milyar 88 milyon TL olduğu açıklandı.
Videonun sonunda ise iki köprüden de geçmeyen araçlar için şirketlere iki buçuk yılda toplam 6 milyar TL ödeme yapıldığı belirtildi.
Geçiş garantisi verilen köprülerin kamuya maliyetleri...— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 21, 2019
Geçenlere, geçmeyenlere duyurulur! pic.twitter.com/58vdNVaHn8
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