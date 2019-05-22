100 yaşındaki Nazire Nine’den ‘Her şey güzel olacak’ yorumu

Sözcü'nün haberine göre, Vali Gürel ve ekibi 1919 doğumlu Baş'a “Devlet için de bir şey söyle” deyince, Baş, “Allah her şey güzel olacak diyene versin. İmamoğlu’na bakıyorum, seviyorum” dedi. Gürel, beklemediği bu çıkış karşısında, gülümseyerek “Onu söyleme. Orayı geçelim” dedi.
Durumu toparlamaya çalışan Vali’nin ekibi Baş’a, “Devletimiz içinde bir şey söyle. Dua ediyor musun teyzecim vatana” diye sordu. Baş, “Devletimiz olmasa biz olurmuyuz? Allah devletimize de çok versin. Hayırlısını versin. Hergün dua ediyorum. Hepimize” dedi.
Vali Gürel, Nazire nineye yaşamını sağlıklı geçirmesi için temennide bulunarak “Bugünlerimizin mimarı olan değerli büyüklerimize, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum” dedi.
100 yaşındaki Nazire Nine: Allah her şey güzel olacak diyene versin. İmamoğlu’na bakıyorum, seviyorum— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 22, 2019
Karabük Valisi: Onu söyleme. Orayı geçelimhttps://t.co/G0uFTqoUXx pic.twitter.com/2xJn9DgSJL
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