AK Parti Sözcüsü Çelik: Esad yönetimine karşı pozisyonumuz aynıdır

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Çerkes Soykırımını saygıyla anıyorum. Çerkesler Osmanlı'ya bağlı oldukları için öldürüldüler.
- (CHP'ye) Madem bu kadar kendinize güveniyordunuz, seçim sonuçlarının yeniden sayılmasını neden istediniz?
- Hatalar düzeldikçe bizim adayımızın oylarının sayılmadığı ortaya çıktı.
- Sonuca saygı gösteren sürece de saygı gösterir.
- Avrupa demokrasisini aşırı sağcı gruplar zehirliyor.
- Irkçılık ve nefret siyaseti doyumsuz bir canavardır.
- Aşırı sağ Avrupa'nın DEAŞ'ıdır.
- Avrupa'da Erdoğan, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapıyorlar.
- Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur.
- (ABD-İran ilişkileri) Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır.
- ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo.
- (Doğu Akdeniz'de) Provakatif yaklaşımların hiçbir kıymeti yok. Türkiye kendisinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır.
- Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir.
- (HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi) İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi.
- ('MİT Başkanı Esad ile görüştü mü?' sorusu üzerine) Sahadaki unsurlar her zaman muhataplarıyla görüşürler, ancak Esad yönetimine karşı pozisyonumuz tabii ki de aynıdır.
- (S-400 alımı) Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır.
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