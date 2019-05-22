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19:37 22 Mayıs 2019
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    AK Parti Sözcüsü Çelik: Esad yönetimine karşı pozisyonumuz aynıdır

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, kendisine yöneltilen "MİT Başkanı Esad ile görüştü mü?" sorusunu ise "Sahadaki unsurlar her zaman muhataplarıyla görüşürler, ancak Esad yönetimine karşı pozisyonumuz tabii ki de aynıdır" ifadeleriyle yanıtladı.

    Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

    - Çerkes Soykırımını saygıyla anıyorum. Çerkesler Osmanlı'ya bağlı oldukları için öldürüldüler.

    - (CHP'ye) Madem bu kadar kendinize güveniyordunuz, seçim sonuçlarının yeniden sayılmasını neden istediniz?

    - Hatalar düzeldikçe bizim adayımızın oylarının sayılmadığı ortaya çıktı.

    YSK
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    YSK, 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını ilan etti
    - YSK dedi ki, 'Bu seçimlerde seçmen iradesi berak bir şekilde yansımamıştır'. 

    - Sonuca saygı gösteren sürece de saygı gösterir.

    - Avrupa demokrasisini aşırı sağcı gruplar zehirliyor. 

    - Irkçılık ve nefret siyaseti doyumsuz bir canavardır.

    - Aşırı sağ Avrupa'nın DEAŞ'ıdır.

    - Avrupa'da Erdoğan, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapıyorlar.

    - Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur.

    - (ABD-İran ilişkileri) Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır.

    - ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo.

    © AA /
    Çavuşoğlu'ndan BM ve AB'ye Doğu Akdeniz mektubu
    - Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir.

    - (Doğu Akdeniz'de) Provakatif yaklaşımların hiçbir kıymeti yok. Türkiye kendisinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır.

    - Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir.

    - (HDP'nin 19 Mayıs törenine davet edilmemesi) İstiklal Marşını okumayan, sürekli bu ortak ruhu zedeleyici açıklamalar yapan bir organizasyon durumunda oldukları için davet kendilerine gitmedi.

    - ('MİT Başkanı Esad ile görüştü mü?' sorusu üzerine) Sahadaki unsurlar her zaman muhataplarıyla görüşürler, ancak Esad yönetimine karşı pozisyonumuz tabii ki de aynıdır.

    - (S-400 alımı) Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır.

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