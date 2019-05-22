İmamoğlu, YSK'nın kararına ilk yorum: Bir tane bile 'çalma' ifadesi yok

Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de açıklamalarda bulunuyor. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



-Sonuca tesir etti deniyor ya. Bize bir oran verin rakibim kaç oy aldı, ben kaç oy aldım. 17 gündür bu işe çalışıyorsunuz. Alıp bu sandıkları istatistik olarak döküp neden altına yazmadınız?

​-Eğer tesir varsa işinizi kolaylaştırın. Ekrem İmamoğlu kaç oy aldı sayın Binali Yıldırım kaç oy aldı? Niye farazi konuşuyorsunuz. Sayın Yıldırım'ın aldığı oy belli İmamoğlu'nun aldığı oy belli.

-İlk olarak çıkacaklar şimdi televizyonlara iftar sofralarında 16 milyon insandan kocaman bir özür dileyecekler. Yetmez, tövbe istiğfar edecek. İftira ettik diye. Bu iftiradır. Ben niye feryat ediyorum. Çaldılar? Kime çaldılar. Şimdi 2 kişiyiz odada çaldı diyeceğim. Kime diyeceğim? İki kişiyiz burada.

-Gerekçeli karar değil gerekçesiz kararla insanların adalete olan duygularını yok edeceksiniz. Özür dileyecekler. Tövbe ederler mi etmezler mi bilemem kendilerine kalmış.

-Ey YSK'daki demokrasiyi katleden insanlar: Zihinlerinizi netleştireceksiniz. Kamu görevlisi olmayan 700 küsur sandık. Sayım döküm cetveli olmayan 184 sandık. Mükerrer de olabilir. Ben 800 küsur sandık diyorum. Sonuca tesir edecek ne kadar oy var? Ben o sandıklarda 50 bin oy fark mı atmışım? Belki de sayın Yıldırım önde çıkmış.



-Biz YSK'daki hukuk düzenine Türkiye'nin geleceğini düşünen tüm hukukçuların katkılarıyla o 7 insanın eline kullanabilecekleri, şaibe üretebilecekleri durum vermemek için çalışıyoruz.

-Bu karar aslında 6 Mayıs'taki facia kadar önemlidir. Bir o kadar da yok hükmündedir, önemsizdir.

-Türkiye'nin önüne sıkıntı koyuldu. Biz diyoruz ki 1: Emaneti geri alacağız. 16 milyon insanın emaneti gasp edildi. 2. AK Partili hemşehrimin yarın partisinde ya da bir başka partide siyaset yapabilmesi için mücadele edeceğiz.



-AK Partili, MHP'li müşahit arkadaşım var. Belki hemşehrim, belki komşunuz. Kendi partisi yaptığı itirazla demiş ki ona seni yok sayıyorum, sana güvenmiyorum, şaibe altında bırakmıştır insanları. Dağ fare doğurmuştur.

-Hiçbir şey anlatamazlar. Keşke anlatabilecek bir şeyleri olsa. En azından seçimlerin meşruluğu sıkıntıya düşmüş olmaz. Hukuk adına ucundan doğru bir karar verildi diyebilsem. Ben de sürece saygı duyabilsem.

-Seçimi biz yapmadık ama seçimin kaderine, sürecine gölge düştü, yenileniyor. Demokrasinin geleceği adına mutlu olurduk. Ne anlatacaklar Allah aşkına. Sorularım net tekrarlıyorum. Bu 800 küsur sandıkta İmamoğlu'nun oyu kaç, sayın Binali Yıldırım'ın oyu kaç?





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