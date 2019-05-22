Soylu: 23 Haziran'ı önemsiyorum, 8 gündür İstanbul'da çalışıyorum

Soylu, Esenyurt'ta düzenlenen iftarda, Türkiye'nin atması gereken çok büyük adımlar olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin en büyük göç ve enerji yollarının üstünde olduğunu söyledi.
Esenyurt'ta soframızın bereketini AK Parti teşkilatımızın düzenlediği Vefa İftarı'nda paylaştık. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin pic.twitter.com/2tTRImdIcz— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 22 Mayıs 2019
Soylu, "İstanbul ve Türkiye'nin geleceğini karanlığa iteceklere müsaade etmemelisiniz. Bu ülkeye gereken hizmetleri verdim ve 8 gündür İstanbul'da çalışıyorum. Ben de gidip, İçişleri Bakanlığı'nda oturup, üzerimdeki birtakım işleri gerçekleştirme imkanına sahip olabilirim. Ancak 23 Haziran'ı önemsiyorum. İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'yi yeni karmaşıklığa itmeye çalışanlara fırsat vermemek için bir fert olarak üzerime ne düşüyorsa onu yapıyorum, yapmaya da son güne kadar devam edeceğim" diye konuştu.
'İSTANBUL BİR CENDEREYE DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENİYOR'
Soylu, 23 Haziran'dan sonra İstanbul'un bir cendereye dönüştürülmek istendiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu sefer işin sıkı tutulması gerektiğini vurgulayan Soylu, "Lütfen birilerinin iştahını kabartmayalım. İstanbul üzerinden Türkiye'nin geleceğine ait gri tablo çizmek isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini anlatmamız lazım. Çok çalışmalı ve gayret göstermeliyiz. İstanbul'da hakkın, adaletin bayrağını hep birlikte dikmeliyiz" ifadelerini kullandı.
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