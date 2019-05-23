Bitkisel hayattaki esnafın icra davasından aldığı hapis cezasının infazı ertelendi

Manavgat ilçesinde, çeklerini ödeyemediği için hapis cezası onanan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, Alanya'daki hastaneye götürülen 52 yaşındaki Ahmet Öz'ün cezası 3 aylığına ertelendi.

Manavgat'ta, Temmuz 2017'de, temizliğini yaptığı silahın ateş alması sonucu başından yaralanan ve bitkisel hayatta olan esnaf Öz hakkında, 160 bin liralık çeklerini ödemediği için 3 icra davası açıldı.

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Ana borcu ödemediği gerekçesiyle Öz hakkında ayrıca verilen 161 bin 570 liralık adli para cezası, hapis cezasına çevrildi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Öz, cezasını çekmesi için jandarma ekiplerince ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ahmet Öz'e Konya 1'inci İcra Mahkemesi, Konya 2'nci İcra Mahkemesi ve Alanya 2'nci İcra Mahkemesi tarafından ayrı ayrı olmak üzere toplam 161 bin 570 liralık borcuna karşılık 1253 gün hapis cezası verildiği belirtildi.

Öz hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3'üncü İhtisas Kurulunun pazartesi günü verdiği raporda, "Cezasının çektirilmesinin hayati tehlike oluşturacağı ve ertelenmesi gerektiği"nin belirtildiği hatırlatılarak, hükümlünün cezasının infazına 3 ay süreyle ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

Ahmet Öz'ün sağlık durumu dolayısıyla bir süre daha Alanya'daki hastanede tedavisinin sürdürüleceği belirtildi.

Öz’ün kızı Ümmü Gülsüm Evren (24), savcılığın verdiği karara sevindiğini dile getirerek, "Yerinde bir karar olmuş. Bugüne kadar verdiğimiz mücadelenin karşılığını görmek mutlu etti. Babam ceza çekecek durumda değildi. Ailecek sevindik. Karar için mutluyuz. Babamızın iyi olmasını, sağlığına kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ailenin avukatı Serkan Öz tarafından Ahmet Öz'ün affedilmesi için Cumhurbaşkanlığına dilekçe de verilmişti.